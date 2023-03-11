Asena Demirbağ Survivor'dan diskalifiye mi edilecek? Fragmana Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri damga vurdu

Survivor 35. bölüm fragmanındaki görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri ardından konseydeki açıklamalar soru işareti bıraktı. Fiziksel temasın olduğu kavga sonucunda Asena'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Asena Demirbağ Survivor'dan diskalifiye mi edilecek? Fragmana Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri damga vurdu - 1

Survivor 35. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Asena ve Merve kavgası ardından toplanan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı'dan şaşırtan bir çıkış geldi.

Asena Demirbağ Survivor'dan diskalifiye mi edilecek? Fragmana Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri damga vurdu - 2

Ilıcalı, "İftira attılar, yalan söylediler, bel altı vurdular. En sonunda anneliğimden vurmaya çalıştılar." sözleriyle kendisini savunan Asena Demirbağ'ın sözlerine karşı; "Sen böyle pamuk prenses gibi gezip de birisi tarafından tahrik edilmiş bir insan değilsin" ifadelerini kullandı. 

Asena Demirbağ Survivor'dan diskalifiye mi edilecek? Fragmana Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri damga vurdu - 3

Fiziksel temasın olduğu kavga nedeniyle Asena Demirbağ'a ceza verileceği öğrenildi. Ilıcalı, haber,
 "Bu yaptığın hareketin Survivor'da elbet bir karşılığı var" sözleriyle duyurdu.

Asena Demirbağ Survivor'dan diskalifiye mi edilecek? Fragmana Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri damga vurdu - 4

Kavganın diğer tarafı olan Merve'nin fragmanda gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yarışmacıyı takım arkadaşları teskin etti.

N-LIFE HABERLERİ

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