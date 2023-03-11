Asena Demirbağ Survivor'dan diskalifiye mi edilecek? Fragmana Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri damga vurdu

Survivor 35. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Asena ve Merve kavgası ardından toplanan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı'dan şaşırtan bir çıkış geldi.
Ilıcalı, "İftira attılar, yalan söylediler, bel altı vurdular. En sonunda anneliğimden vurmaya çalıştılar." sözleriyle kendisini savunan Asena Demirbağ'ın sözlerine karşı; "Sen böyle pamuk prenses gibi gezip de birisi tarafından tahrik edilmiş bir insan değilsin" ifadelerini kullandı.
Fiziksel temasın olduğu kavga nedeniyle Asena Demirbağ'a ceza verileceği öğrenildi. Ilıcalı, haber,
"Bu yaptığın hareketin Survivor'da elbet bir karşılığı var" sözleriyle duyurdu.
Kavganın diğer tarafı olan Merve'nin fragmanda gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yarışmacıyı takım arkadaşları teskin etti.