Asena Demirbağ Survivor'dan diskalifiye mi edilecek? Fragmana Merve ve Asena arasındaki kavga görüntüleri damga vurdu

Ilıcalı, "İftira attılar, yalan söylediler, bel altı vurdular. En sonunda anneliğimden vurmaya çalıştılar." sözleriyle kendisini savunan Asena Demirbağ'ın sözlerine karşı; "Sen böyle pamuk prenses gibi gezip de birisi tarafından tahrik edilmiş bir insan değilsin" ifadelerini kullandı.