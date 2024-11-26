Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? (Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan’ın kaleme aldığı “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi ekran macerasına başladı. Salı akşamları yayımlanan dizinin kadrosu ve senaryosu sosyal medyaya da konu oldu. Peki, Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları derledik.

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? (Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi Kore yapımı dizi "Love ft. Marriage and Divorce" adlı yapımdan uyarlandı. İlk bölümü kaçıran izleyiciler dizinin oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? (Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCU KADROSU

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi 19 Kasım Salı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? (Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU

Aynı iş yerinde çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? (Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

AŞK EVLİLİK BOŞANMA 1.BÖLÜM ÖZETİ

Kadınlara yönelik yayın yapan bir medya grubunda çalışan üç kadın: 30’larında, enerjisiyle çevresini kasıp kavuran Naz; 40’larında hayatını kusursuzluk üzerine kurmuş soğukkanlı yönetmen Gaye ve 50’lerinde, ailesi için her fedakarlığı yapan yetenekli metin yazarı Güner. Bu kadınlar kariyerlerinde başarılı olsalar da kişisel hayatlarında fırtınaların kapıda olduğundan henüz habersizdir.

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