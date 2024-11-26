Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? (Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan’ın kaleme aldığı “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi ekran macerasına başladı. Salı akşamları yayımlanan dizinin kadrosu ve senaryosu sosyal medyaya da konu oldu. Peki, Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları derledik.
Aşk, Evlilik, Boşanma dizisine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi Kore yapımı dizi "Love ft. Marriage and Divorce" adlı yapımdan uyarlandı. İlk bölümü kaçıran izleyiciler dizinin oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyor.