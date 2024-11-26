Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi oyuncuları kimler? (Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

AŞK EVLİLİK BOŞANMA 1.BÖLÜM ÖZETİ

Kadınlara yönelik yayın yapan bir medya grubunda çalışan üç kadın: 30’larında, enerjisiyle çevresini kasıp kavuran Naz; 40’larında hayatını kusursuzluk üzerine kurmuş soğukkanlı yönetmen Gaye ve 50’lerinde, ailesi için her fedakarlığı yapan yetenekli metin yazarı Güner. Bu kadınlar kariyerlerinde başarılı olsalar da kişisel hayatlarında fırtınaların kapıda olduğundan henüz habersizdir.