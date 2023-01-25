Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Nihal rolüne Helin Kandemir'in hayat vereceği haberlerinin ardından Firdevs karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu - 1

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süre gündem olmuştu.

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu - 2

NİHAL BELLİ OLDU

Bihter karakterini Abdullah'ın canlandıracağı haberinin ardından Duy Beni, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklanmıştı.

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu - 3

Fenomen dizide Bihter'in annesini canlandıran Firdevs'i ise beyazperdede kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu - 4

Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakteri, dizideki replikleri ile akıllara kazınmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bihter adlı filmde Firdevs'i kimin canlandıracağı belli oldu.

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu - 5

Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu - 6

Filmizde Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.

N-LIFE HABERLERİ

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