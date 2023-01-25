Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu

NİHAL BELLİ OLDU

Bihter karakterini Abdullah'ın canlandıracağı haberinin ardından Duy Beni, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklanmıştı.