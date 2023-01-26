'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından iki kez ekranlara uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin hikayesi bu kez de beyazperdeye taşınıyor. Dönem projesi olarak izleyici ile buluşacak olan 'Aşk-ı Memnu'da pek çok karakteri canlandıracak isim belli oldu.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 1

Daha önce iki kez dizi olarak televizyon ekranlarına gelen 'Aşk-ı Memnu' şimdi de film oluyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan olan projenin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 2

Yapımını TAFF Pictures'ın üstleneceği filmde Adnan Bey dışında; Firdevs Hanım, Peyker ve Behlül dahil olmak üzere birçok karakteri canlandıracak isim belli oldu.  İşte filmin şimdiye kadar açıklanan tüm kadrosu...

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 3

BİHTER

1975'te TRT'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Müjde Ar canlandırmıştı. Bihter'e hayata veren ikinci isim ise Beren Saat olmuştu.

Bihter'i canlandıracak son isim ise Farah Zeynep Abdullah olacak. 1900'lü yıllarda geçecek olan filmde Abdullah'ın nasıl bir Bihter yansıtacağı merak ediliyor.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 4

BEHLÜL

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'da Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, canlandırdıkları Bihter ve Behlül karakterleriyle Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girdiler.

'Bihter' filminde de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Boran Kuzum olacak. Daha önce birçok başarılı projede yer alan Kuzum'un 'Behlül' performansı heyecanla bekleniyor.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 5

FİRDEVS

Fenomen dizide replikleriyle akıllara kazınan Bihter'in annesi Firdevs karakterine Nebahat Çehre hayat vermişti.

Yeni uyarlamada ise Firdevs'e 'Camdaki Kız' dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 6

NİHAL

Sırasıyla önce Itır Esen'in sonra Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini bu kez genç oyuncu Helin Kandemir canlandıracak.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 7

MATMAZEL

İlk uyarlamada Çolpan İlhan'ın, sonrasında Zerrin Tekindor'un hayat verdiği Matmazel karakterine, yeni uyarlamada Ebru Özkan'ın hayat vereceği iddia edildi.

Ebru Özkan, Matmazel rolü için 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisindeki takvimini ayarlanmaya çalışıyor.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 8

PEYKER

Yeni Aşk-ı Memnu uyarlamasının oyuncularından beri de Nezaket Erden oldu. Daha önce Nur Fettahoğlu'nun canlandırdığı 'Peyker' karakterine hayat verecek olan Erden, daha önce 'İnsanlar İkiye Ayrılır' ve 'İki Şafak Arasında' gibi filmlerde rol aldı.

'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu - 9

BEŞİR

Daha önce Baran Akbulut'un hayat verdiği Beşir'i canlandıracan isim de Lorin Merhart oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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