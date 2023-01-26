'Aşk-Memnu' filminin kadrosu belli oldu

Daha önce iki kez dizi olarak televizyon ekranlarına gelen 'Aşk-ı Memnu' şimdi de film oluyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan olan projenin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak.
Yapımını TAFF Pictures'ın üstleneceği filmde Adnan Bey dışında; Firdevs Hanım, Peyker ve Behlül dahil olmak üzere birçok karakteri canlandıracak isim belli oldu. İşte filmin şimdiye kadar açıklanan tüm kadrosu...
1975'te TRT'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Müjde Ar canlandırmıştı. Bihter'e hayata veren ikinci isim ise Beren Saat olmuştu.
Bihter'i canlandıracak son isim ise Farah Zeynep Abdullah olacak. 1900'lü yıllarda geçecek olan filmde Abdullah'ın nasıl bir Bihter yansıtacağı merak ediliyor.
Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'da Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, canlandırdıkları Bihter ve Behlül karakterleriyle Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girdiler.
'Bihter' filminde de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Boran Kuzum olacak. Daha önce birçok başarılı projede yer alan Kuzum'un 'Behlül' performansı heyecanla bekleniyor.
Fenomen dizide replikleriyle akıllara kazınan Bihter'in annesi Firdevs karakterine Nebahat Çehre hayat vermişti.
Yeni uyarlamada ise Firdevs'e 'Camdaki Kız' dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.
Sırasıyla önce Itır Esen'in sonra Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini bu kez genç oyuncu Helin Kandemir canlandıracak.
İlk uyarlamada Çolpan İlhan'ın, sonrasında Zerrin Tekindor'un hayat verdiği Matmazel karakterine, yeni uyarlamada Ebru Özkan'ın hayat vereceği iddia edildi.
Ebru Özkan, Matmazel rolü için 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisindeki takvimini ayarlanmaya çalışıyor.
Yeni Aşk-ı Memnu uyarlamasının oyuncularından beri de Nezaket Erden oldu. Daha önce Nur Fettahoğlu'nun canlandırdığı 'Peyker' karakterine hayat verecek olan Erden, daha önce 'İnsanlar İkiye Ayrılır' ve 'İki Şafak Arasında' gibi filmlerde rol aldı.
Daha önce Baran Akbulut'un hayat verdiği Beşir'i canlandıracan isim de Lorin Merhart oldu.