Aşk ve Gözyaşı dizisinden ilk görüntüler geldi: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları

Aşkın ve dramın en çarpıcı haliyle buluşturacak olan "Aşk ve Gözyaşı" dizisi izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. “Aşk ve Gözyaşı” adlı dizi, aşkın en saf haliyle dramın en çarpıcı yönlerini bir araya getirerek seyircisine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Aşk ve Gözyaşı dizisinden ilk görüntüler geldi: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları - 1

Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı. Dizi "Bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur. Tıpkı Meyra ve Selim'in gibi…" mesajıyla yola çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Aşk ve Gözyaşı dizisinden ilk görüntüler geldi: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları - 2

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu Aşk ve Gözyaşı dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu.

Aşk ve Gözyaşı dizisinden ilk görüntüler geldi: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları - 3

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

DAHA FAZLA GÖSTER