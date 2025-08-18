Aşk ve Gözyaşı dizisinden ilk görüntüler geldi: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları

Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı. Dizi "Bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur. Tıpkı Meyra ve Selim'in gibi…" mesajıyla yola çıkıyor.