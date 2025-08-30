Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi açıklandı
Hande Erçel ile Barış Arduç'u 3. kez buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı'nın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.
"Aşk ve Gözyaşı" dizisinin yayın tarihi yayımlanan tanıtımla duyuruldu. Hande Erçel ile Barış Arduç‘u 3. kez buluşturan dizi Kore yapımı "Queen Of Tears" dizisinen uyarlandı. "Aşk Ve Gözyaşı"nda Barış Arduç ve Hande Erçel büyük aşkla evlenip boşanma aşamasına gelen Meyra ve Selim çiftini oynuyor.