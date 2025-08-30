Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi açıklandı

"Aşk ve Gözyaşı" dizisinin yayın tarihi yayımlanan tanıtımla duyuruldu. Hande Erçel ile Barış Arduç‘u 3. kez buluşturan dizi Kore yapımı "Queen Of Tears" dizisinen uyarlandı. "Aşk Ve Gözyaşı"nda Barış Arduç ve Hande Erçel büyük aşkla evlenip boşanma aşamasına gelen Meyra ve Selim çiftini oynuyor.