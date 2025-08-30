Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi açıklandı

Hande Erçel ile Barış Arduç'u 3. kez buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı'nın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.

Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi açıklandı - 1

"Aşk ve Gözyaşı" dizisinin yayın tarihi yayımlanan tanıtımla duyuruldu. Hande Erçel ile Barış Arduç‘u 3. kez buluşturan dizi Kore yapımı "Queen Of Tears" dizisinen uyarlandı. "Aşk Ve Gözyaşı"nda Barış Arduç ve Hande Erçel büyük aşkla evlenip boşanma aşamasına gelen Meyra ve Selim çiftini oynuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi açıklandı - 2

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi açıklandı - 3

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Arduç ve Erçel'e; Berk Cankat, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Şenay Gürler, Sanem Çelik, Öznur Serçeler, Feri Güler, Necat Bayar, Aslı İnandık, Gürhan Altundaşlar ve Mert Denizmen eşlik ediyor.

Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi açıklandı - 4

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölümcül bir hastalık haberiyle altüst olan bir evliliğin, beklenmedik bir aşka dönüşen ikinci şans hikâyesini anlatacak olan Aşk ve Gözyaşı 12 Eylül 2025 tarihinde ekran macerasına başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER