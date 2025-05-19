Atatürk filmi oyuncuları kimler? (Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

Atatürk filmi televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım'ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madam Corinne karakterini Esra Bilgiç canlandırıyor.

Atatürk filmi oyuncuları kimler? (Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

Yapımını Lanistar Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Atatürk filmleri, art arda iki gün boyunca izleyiciyle buluşuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Atatürk filmi oyuncuları kimler? (Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

İlk film, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 20.00’de, ikinci film ise ertesi gün televizyonda ilk kez 20 Mayıs saat 20.00’de yayınlanacak.

Atatürk filmi oyuncuları kimler? (Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

ATATÜRK FİLMİ KONUSU

Atatürk filmlerinin konusu ise şöyle; askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı Subayıdır. 1905’ten 1919’a kadar Payitahta sadık bir asker olarak Osmanlı’nın her karışında savaşır. Çok fazla deneyim kazanır ve halkın durumunu görür. Bu süreçte, kişisel çıkarlarının peşinde koşanların yönettiği Osmanlı İmparatorluğu’nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır.

Atatürk filmi oyuncuları kimler? (Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

Sürülür, açığa alınır, zorlanır, engellenir. Fakat hiçbir engel Mustafa Kemal’in ilerleyişini durduramayacaktır.

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