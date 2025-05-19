Atatürk filmi oyuncuları kimler? (Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu)
Atatürk filmi televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım'ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madam Corinne karakterini Esra Bilgiç canlandırıyor.
Yapımını Lanistar Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Atatürk filmleri, art arda iki gün boyunca izleyiciyle buluşuyor.