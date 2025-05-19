Atatürk filmi oyuncuları kimler? (Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

ATATÜRK FİLMİ KONUSU

Atatürk filmlerinin konusu ise şöyle; askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı Subayıdır. 1905’ten 1919’a kadar Payitahta sadık bir asker olarak Osmanlı’nın her karışında savaşır. Çok fazla deneyim kazanır ve halkın durumunu görür. Bu süreçte, kişisel çıkarlarının peşinde koşanların yönettiği Osmanlı İmparatorluğu’nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır.