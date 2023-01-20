Ateş Kuşları dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları dizisinin kadrosu ve konusu

KONUSUNA İLİŞKİN AYRINTILAR

Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar.Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışıyorlar.Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu.