Ateş Kuşları dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları dizisinin kadrosu ve konusu

13 Ocak Cuma günü ekran macerasına başlayan Ateş Kuşları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşayan, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışan sokak çocuklarının hikayesini anlatıyor.
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in başrolde olduğu Ateş Kuşları'nın oyuncu kadrosunda; Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.
Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar.Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışıyorlar.Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu.
Kimlikleri bile yok.Onları dilendiren dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar.Ama şimdi, çok zor şartlarda kurdukları mütevazı hayatları tehdit altında.Ateş Kuşları, gözbebekleri Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorunda.