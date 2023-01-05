Ateş Kuşları dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ateş Kuşları ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin Bozdağ Film imzası taşıyan yeni dizisi Ateş Kuşları, yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşayan, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışan sokak çocuklarının hikayesi çarpıcı bir şekilde anlatan Ateş Kuşları 13 Ocak Cuma günü ekranlara "merhaba" diyecek.
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in başrolde olduğu Ateş Kuşları'nın oyuncu kadrosunda; Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.
Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.