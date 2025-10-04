Aynadaki Yabancı dizisi oyuncuları (Karakteri ve konusuna dair ayrıntılar)

Aynadaki Yabancı dizisi 4 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara merhaba diyecek. Farklı bir olay örgüsü olan Aynadaki Yabancı dizisinin 1. bölümünde karakterler ve kadroya ilişkin ayrıntılar belli olacak. İşte Aynadaki Yabancı dizisi oyuncularıyla ilgili verilen ilk bilgiler...

"Aynadaki Yabancı"nın yayın tarihi belli oldu. Ekran macerasına 4 Ekim'de başlayacak "Aynadaki Yabancı", izleyiciyi kimlik, hafıza ve yeniden doğuş kavramları etrafında örülmüş güçlü bir hikayenin içine davet ediyor.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizi; geçirdiği operasyon sonrası hafızasını kaybeden Azra'nın, geçmişiyle hesaplaşma ve kendini yeniden bulma mücadelesi, izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa çıkarıyor. Her yeni tanıtımda gizem perdesi biraz daha aralanırken, Azra'nın "kim olduğunu" hatırlama çabası kadar, onu kaybeden Emirhan ve beklenmedik bir şekilde hayatına giren Barış arasındaki denge de hikayenin merkezinde yer alıyor.

AYNADAKİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır. Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir.

AYNADAKİ YABANCI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır. Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir. Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar.Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır.Barış'la beraber geçmişinin izlerini ararken aldığı gizemli bir telefon, onu yeniden Karaaslan malikanesine götürecek; bir zamanlar hanımı olduğu eve şimdi aynadaki bir yabancı olarak dönecektir.

