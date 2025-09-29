Aynadaki Yabancı dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu (Aynadaki Yabancı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Simay Barlas ve Caner Topçu'yu buluşturan Aynadaki Yabancı dizisini 1.bölüm tarihi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı, Aynadaki Yabancı dizisi cumartesi günleri yayımlanacak.

Aynadaki Yabancı dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu (Aynadaki Yabancı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

Aynadaki Yabancı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi bu cumartesi ekrana gelecek. 28. bölümde ekrana veda edecek olan Can Borcu’nun kalan son 2 bölümü çarşamba akşamları yayınlanacak.

Aynadaki Yabancı dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu (Aynadaki Yabancı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

AYDANADAKİ YABANCI DİZİSİ KONUSU

Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.

Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.

Aynadaki Yabancı dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu (Aynadaki Yabancı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 3

Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir.

Aynadaki Yabancı dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu (Aynadaki Yabancı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 4

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı, Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler de bulunuyor.

