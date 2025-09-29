Aynadaki Yabancı dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu (Aynadaki Yabancı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)
Simay Barlas ve Caner Topçu'yu buluşturan Aynadaki Yabancı dizisini 1.bölüm tarihi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı, Aynadaki Yabancı dizisi cumartesi günleri yayımlanacak.
Aynadaki Yabancı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi bu cumartesi ekrana gelecek. 28. bölümde ekrana veda edecek olan Can Borcu’nun kalan son 2 bölümü çarşamba akşamları yayınlanacak.