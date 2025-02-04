Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Açıklama geldi

Survivor 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, son bölümlerde ekranda görünmemesi nedeniyle izleyiciler arasında merak konusu oldu. Yarışmadaki performansı ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Ayşe’nin, geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası sağlık durumu gündeme geldi. Peki, Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok?

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Açıklama geldi - 1

Survivor 2025’te mücadele eden Ayşe Yüksel’in son bölümlerde ekranda görünmemesi, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. Başarılı performansı ve hırslı yapısıyla bilinen Ayşe’nin, bir anda ortadan kaybolması endişeleri artırırken, yarışmacının sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmaması kafa karışıklığına neden olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Açıklama geldi - 2

Edinilen bilgilere göre, yemek hazırladığı sırada sıcak yağ sıçraması sonucu gözü zarar gören Ayşe Yüksel, sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek tedavi altına alındı. Bu üzücü olayın ardından Ayşe'nin Survivor’daki akıbeti ve yarışmaya devam edip edemeyeceği büyük bir soru işareti haline geldi.

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Açıklama geldi - 3

MURAT CEYLAN AÇIKLAMA YAPTI

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Ceylan, Ayşe’nin sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve doktorların detaylı incelemelerinin ardından yarışmaya devam edip edemeyeceğine karar verileceğini belirtti.

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Açıklama geldi - 4

Ayrıca, yarışmacının tedavi sürecinin iyi ilerlediğini ve ekibin onun sağlığını ön planda tuttuğunu vurguladı.

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