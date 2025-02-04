Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Açıklama geldi

Survivor 2025’te mücadele eden Ayşe Yüksel’in son bölümlerde ekranda görünmemesi, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. Başarılı performansı ve hırslı yapısıyla bilinen Ayşe’nin, bir anda ortadan kaybolması endişeleri artırırken, yarışmacının sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmaması kafa karışıklığına neden olmuştu.