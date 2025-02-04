Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Ayşe Yüksel'in gözüne ne oldu? Açıklama geldi
Survivor 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, son bölümlerde ekranda görünmemesi nedeniyle izleyiciler arasında merak konusu oldu. Yarışmadaki performansı ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Ayşe’nin, geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası sağlık durumu gündeme geldi. Peki, Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok?
Survivor 2025’te mücadele eden Ayşe Yüksel’in son bölümlerde ekranda görünmemesi, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. Başarılı performansı ve hırslı yapısıyla bilinen Ayşe’nin, bir anda ortadan kaybolması endişeleri artırırken, yarışmacının sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmaması kafa karışıklığına neden olmuştu.