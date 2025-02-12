Ayşe'nin Survivor akıbeti merak konusu oldu: Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi?
Survivor All Star 2025’in iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel, talihsiz bir kaza geçirmesinin ardından uzun süredir parkurlarda yer alamıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, Ayşe’nin sağlık durumu hakkında endişelenirken, yapımcı Acun Ilıcalı konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi?
Yemek hazırladığı sırada sıcak yağ sıçraması sonucu gözü zarar gören Ayşe Yüksel, sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek tedavi altına alınmıştı. Bu üzücü olayın ardından Ayşe'nin Survivor’daki akıbeti ve yarışmaya devam edip edemeyeceği büyük bir soru işareti haline geldi.