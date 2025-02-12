Ayşe'nin Survivor akıbeti merak konusu oldu: Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi?

ACUN ILICALI'DAN AYŞE YÜKSEL AÇIKLAMASI

Ilıcalı, yaptığı açıklamada Ayşe Yüksel’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirterek, "Ayşe, gerçekten çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Doktorlarımız ve sağlık ekibimiz süreci dikkatle yönetiyor. Onun sağlığı her şeyden önemli. Kendisi de iyileşmek için büyük bir çaba gösteriyor. Şu anda tedavi süreci devam ediyor ve ne zaman parkurlara dönebileceği konusunda kesin bir tarih veremiyoruz. Ancak Ayşe’nin mücadeleci ruhu hepimizin malumu, en kısa sürede onu yeniden Survivor arenasında görmeyi umuyoruz" dedi.





