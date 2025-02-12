Ayşe'nin Survivor akıbeti merak konusu oldu: Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi?

Survivor All Star 2025’in iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel, talihsiz bir kaza geçirmesinin ardından uzun süredir parkurlarda yer alamıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, Ayşe’nin sağlık durumu hakkında endişelenirken, yapımcı Acun Ilıcalı konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi?

Ayşe'nin Survivor akıbeti merak konusu oldu: Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi? - 1

Yemek hazırladığı sırada sıcak yağ sıçraması sonucu gözü zarar gören Ayşe Yüksel, sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek tedavi altına alınmıştı. Bu üzücü olayın ardından Ayşe'nin Survivor’daki akıbeti ve yarışmaya devam edip edemeyeceği büyük bir soru işareti haline geldi.

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Ayşe'nin Survivor akıbeti merak konusu oldu: Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi? - 2

ACUN ILICALI'DAN AYŞE YÜKSEL AÇIKLAMASI

Ilıcalı, yaptığı açıklamada Ayşe Yüksel’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirterek, "Ayşe, gerçekten çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Doktorlarımız ve sağlık ekibimiz süreci dikkatle yönetiyor. Onun sağlığı her şeyden önemli. Kendisi de iyileşmek için büyük bir çaba gösteriyor. Şu anda tedavi süreci devam ediyor ve ne zaman parkurlara dönebileceği konusunda kesin bir tarih veremiyoruz. Ancak Ayşe’nin mücadeleci ruhu hepimizin malumu, en kısa sürede onu yeniden Survivor arenasında görmeyi umuyoruz" dedi.


Ayşe'nin Survivor akıbeti merak konusu oldu: Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi? - 3

Yarışmada güçlü performansıyla dikkat çeken ve mücadeleci yapısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Yüksel’in yaşadığı sakatlık, takım arkadaşlarını da derinden etkiledi. Takım arkadaşları ve sevenleri, genç yarışmacıya moral vermek için ellerinden geleni yaparken, Ayşe’nin de en kısa sürede parkurlara geri dönmek için sabırsızlandığı öğrenildi.


Ayşe'nin Survivor akıbeti merak konusu oldu: Survivor'da Ayşe'ye ne oldu, neden yok, elendi mi? - 4

Survivor hayranları, sosyal medyada Ayşe Yüksel için destek mesajları paylaşmaya devam ederken, genç yarışmacının sağlık durumu hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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