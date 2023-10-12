Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler

"TARO BENİ SINAVA SOKUYOR"

Yalı Çapkını ile alakalı da konuşan Tekin, "Bu onun için çok büyük bir avantaj oldu tabii ki. Umarım oraya katkı sağlar. Diziyi her hafta takip ediyorum. Taro resmen bir öğretmen gibi beni yazılı ve sözlü sınava sokuyor. O yüzden dikkatle izliyorum. Hatta maçlardan daha dikkatli izliyorum" ifadelerini kullandı.