Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ikinci sezonuna dahil olan ve Halis Ağa'nın Londra'daki torunu Kaya'ya hayat veren Taro Emir Tekin'in babası Metin Tekin, oğluyla gurur duyduğunu açıkladı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", yeni sezonda da cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.