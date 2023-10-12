Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ikinci sezonuna dahil olan ve Halis Ağa'nın Londra'daki torunu Kaya'ya hayat veren Taro Emir Tekin'in babası Metin Tekin, oğluyla gurur duyduğunu açıkladı.

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 1

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", yeni sezonda da cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 2

Diziye yeni sezonda Halis Ağa'nın Londra'daki kızı Nükhet'i ve torununu yalıya çağırmasıyla dahil olan Taro Emir Tekin, "Kaya" karakterine hayat veriyor.

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 3

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Tekin'in babası Metin Tekin, katıldığı bir etkinlikte oğlu hakkında konuştu.

Metin Tekin, "O çok kolay bir iş değil. Oğlum sektörün içine girince gördüm bende. İster aktör olur ister başka meslekler yapar. O benim için Taro'dur. O yüzden baba olarak keyifle izliyorum, gurur duyuyorum tabii ki" dedi.

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 4

"TARO BENİ SINAVA SOKUYOR"

Yalı Çapkını ile alakalı da konuşan Tekin, "Bu onun için çok büyük bir avantaj oldu tabii ki. Umarım oraya katkı sağlar. Diziyi her hafta takip ediyorum. Taro resmen bir öğretmen gibi beni yazılı ve sözlü sınava sokuyor. O yüzden dikkatle izliyorum. Hatta maçlardan daha dikkatli izliyorum" ifadelerini kullandı.

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 5

"YALI ÇAPKINI'NDA HERKES ÇOK BAŞARILI"

Eski futbolcu, Yalı Çapkını'nın diğer yıldızları için de "Hepsi çok başarılı. Emre Altuğ olsun çok yetenekli. Özellikle Çetin Tekindor büyük bir usta. Keza Binnur Kaya da... Hepsi çok başarılı" dedi.

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 6

Metin Tekin ile Şevval Sam, 1993-1999 yılları arasında evli kaldı. Ünlü çiftin bu birlikteliğinden 26 yaşında Taro Emir Tekin adını verdikleri bir oğlu var.

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 7

"KARAKTERİ ARIYORUM"

Öte yandan Taro Emir Tekin, geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını ile ilgili "Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Muhteşem bir cast, çok mutluyum. Ortama alıştım, herkes hemen kucakladı. Çok tatlı bir ekip, sadece karakteri arıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Babası Metin Tekin'den Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'e övgüler - 8

"ÇOK NET DEĞER YAPISI OLAN BİR ÇOCUK"

Tekin, Yalı Çapkını'ndaki karakteri Kaya için NTV'ye konuşmuş ve "Çok net değer yapısı, ahlaki pusulası ve rutini olan bir çocuk. Annesine çok düşkün, çok şevkat dolu ve incelikli bir çocuk. Ancak dış katmanı ismi gibi, soğuk ve sert görünüyor" demişti.

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