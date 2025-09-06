Bahar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu
Bahar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Üçüncü sezon açılışını yapacak olan Bahar, "Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" adıyla kaldığı yerden ekran macerasına devam edecek. Peki, Bahar dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Bahar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizisi "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" milyonları ekran başına kilitleyen güçlü hikayesiyle yeni sezona hazırlanıyor. Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" yeni sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.