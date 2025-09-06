Bahar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu

Bahar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Üçüncü sezon açılışını yapacak olan Bahar, "Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" adıyla kaldığı yerden ekran macerasına devam edecek. Peki, Bahar dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Bahar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizisi "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" milyonları ekran başına kilitleyen güçlü hikayesiyle yeni sezona hazırlanıyor. Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" yeni sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.

Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Hayal Köseoğlu, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

KADROYA İKİ BAŞARILI İSİM KATILDI

Merakla beklenen diziye bu sezon iki başarılı oyuncu daha dahil oldu. Mert Turak, Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat vererek hikâyeye farklı bir boyut katacak.

Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle Bahar evrenine yeni bir soluk getirecek. Böylece dizinin dramatik yapısına yeni çatışmalar, yeni ilişkiler ve yepyeni heyecanlar eklenecek.

