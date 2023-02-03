Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, dün 33 yaşına bastı. Yapımda Reşat'a hayat veren Barış Falay, dizide oğlu Ömer'i canlandıran Selahattin Paşalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile kutladı.

Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı - 1

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutundukları aşklarını konu eden 'Ömer' dizisi pazartesi aşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı - 2

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin 'Ömer'i Paşalı, 33 yaşına bastı.

Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı - 3

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Dizide 'Reşat Ademoğlu'na hayat veren Barış Falay, rol arkadaşı Selahattin Paşalı'nın yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı - 4

Barış Falay, Selahattin Paşalı ile fotoğrafına "İyi ki doğdun" notunu düştü. Başarılı oyuncuların pozu büyük ilgi gördü.

Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı - 5

PAŞALI'DAN SET POZU

Öte yandan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile çekilen sahnesinde çekile fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Paşalı, paylaşımına "Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir" notunu düşmüştü.

Ömer dizisinde 'Nisa' karakterini oynayan Merve Dizdar da oyuncu arkadaşına, güneş ve nazar boncuğu emojisiyle yorum yaptı.

Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı - 6

ÖMER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Star TV'de pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin 30 Ocak akşamı yayınlanan 4. bölümünde; Gamze'ye evlilik teklif eden Ömer, reddedilmenin üzüntüsü sonrası Süreyya ile evlenmeye karar verdi.

Ömer'in evlenecek olmasına içten içe üzüle Gamze ise nişan günü gelip çattığında Ömer ile karşılaştı. Gamze'ye son bir şans veren Ömer, "Bana 'kal' de kalayım" dedi. Ömer’in son bölümünde yaşananları öğrenmek için tıklayın...

Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı - 7

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ömer’in Gamze’ye olan aşkı için beslediği umuda ve Gamze’nin arada kalmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

“Ömer son bir umut Gamze'nin kal demesini bekliyor”
“Gamze cesaret edebilecek mi?”
“Ah Ömer, Süreyya’nın duyguları ne olacak şimdi?”
“Ömer, Süreyya’yı gidecek başka yolu kalmadığı için kabul etti”
“Ömer’in aşkı için gösterdiği çaba”
“Seni sevene gitmenin önemini anladığında bambaşka olacak Ömer”
“Ömer aşkından vazgeçemiyor”
“Gamze’nin yerinde olmak istemezdim”
“Gamze nasıl ‘kal’ desin ki”

N-LIFE HABERLERİ

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