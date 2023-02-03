Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutundukları aşklarını konu eden 'Ömer' dizisi pazartesi aşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin 'Ömer'i Paşalı, 33 yaşına bastı.
Dizide 'Reşat Ademoğlu'na hayat veren Barış Falay, rol arkadaşı Selahattin Paşalı'nın yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Barış Falay, Selahattin Paşalı ile fotoğrafına "İyi ki doğdun" notunu düştü. Başarılı oyuncuların pozu büyük ilgi gördü.
Öte yandan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile çekilen sahnesinde çekile fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Paşalı, paylaşımına "Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir" notunu düşmüştü.
Ömer dizisinde 'Nisa' karakterini oynayan Merve Dizdar da oyuncu arkadaşına, güneş ve nazar boncuğu emojisiyle yorum yaptı.
Star TV'de pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin 30 Ocak akşamı yayınlanan 4. bölümünde; Gamze'ye evlilik teklif eden Ömer, reddedilmenin üzüntüsü sonrası Süreyya ile evlenmeye karar verdi.
Ömer'in evlenecek olmasına içten içe üzüle Gamze ise nişan günü gelip çattığında Ömer ile karşılaştı. Gamze'ye son bir şans veren Ömer, "Bana 'kal' de kalayım" dedi. Ömer’in son bölümünde yaşananları öğrenmek için tıklayın...
Ömer’in Gamze’ye olan aşkı için beslediği umuda ve Gamze’nin arada kalmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Ömer son bir umut Gamze'nin kal demesini bekliyor”
“Gamze cesaret edebilecek mi?”
“Ah Ömer, Süreyya’nın duyguları ne olacak şimdi?”
“Ömer, Süreyya’yı gidecek başka yolu kalmadığı için kabul etti”
“Ömer’in aşkı için gösterdiği çaba”
“Seni sevene gitmenin önemini anladığında bambaşka olacak Ömer”
“Ömer aşkından vazgeçemiyor”
“Gamze’nin yerinde olmak istemezdim”
“Gamze nasıl ‘kal’ desin ki”