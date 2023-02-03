Barış Falay'dan Selahattin Paşalı paylaşımı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ömer’in Gamze’ye olan aşkı için beslediği umuda ve Gamze’nin arada kalmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



“Ömer son bir umut Gamze'nin kal demesini bekliyor”

“Gamze cesaret edebilecek mi?”

“Ah Ömer, Süreyya’nın duyguları ne olacak şimdi?”

“Ömer, Süreyya’yı gidecek başka yolu kalmadığı için kabul etti”

“Ömer’in aşkı için gösterdiği çaba”

“Seni sevene gitmenin önemini anladığında bambaşka olacak Ömer”

“Ömer aşkından vazgeçemiyor”

“Gamze’nin yerinde olmak istemezdim”

“Gamze nasıl ‘kal’ desin ki”