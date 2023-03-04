Başım Belada'nın oyuncuları kimler? İşte pazar günleri yayınlanacak Başım Belada dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

AZAM'IN YAKIN ARKADAŞLARI

Dizinin en eğlenceli karakterlerine hayat veren Umut Oğuz ve Sinan Çalışkanoğlu da performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanacak. Azam'a sonuna kadar sadık olan Pele (Umut Oğuz) ve Yüksel (Sinan Çalışkanoğlu) onu bir an olsun yalnız bırakmayacak. Hedefi uğraşmadan zengin olmak olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Çocuksu bir yanı olan Yüksel ise istese de kimse için kötülük besleyemez ve yaşı Azam'dan büyük olduğu halde ona 'abi' der.