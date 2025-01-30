Başka Bir Gün dizisi oyuncuları kimler? Başka Bir Gün dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
30 Ocak 2025 tarihinde izleyici karşısına çıkacak olan Başka Bir Gün dizisinin ayrıntıları belli oldu. Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümünde izleyiciler, karakterleri tanıma fırsatı bulacak. Peki, Başka Bir Gün dizisi oyuncuları kimler?
Başka Bir Gün 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.