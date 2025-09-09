Başka Bir Sen filmi oyuncuları ve konusu

Ömer Faruk Sorak imzasını taşıyan romantik komedi-dram türündeki Başka Bir Sen, izleyiciyi fantastik bir aşk yolculuğuna davet ediyor. Başrolde Giray Altınok’un canlandırdığı Mümtaz, hayatı boyunca başarısızlıklarla baş etmeye çalışırken, beklenmedik bir kazanın ardından her gün farklı bir bedende uyanmaya başlar.