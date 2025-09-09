Başka Bir Sen filmi oyuncuları ve konusu

Romantik komedi türündeki Başka Bir Sen filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluyor. Başka Bir Sen, hayat yolunda bir türlü şansını bulamayan Mümtaz ile bir kazanın ardından her gün başka bir bedende uyanan Derya'nın iç içe geçmiş öyküsünü anlatıyor.

Ömer Faruk Sorak imzasını taşıyan romantik komedi-dram türündeki Başka Bir Sen, izleyiciyi fantastik bir aşk yolculuğuna davet ediyor. Başrolde Giray Altınok’un canlandırdığı Mümtaz, hayatı boyunca başarısızlıklarla baş etmeye çalışırken, beklenmedik bir kazanın ardından her gün farklı bir bedende uyanmaya başlar.

Aynı döngüyü yaşayan Derya ile yolları kesiştiğinde, aşk, aile ve varoluş üzerine benzersiz bir serüven başlar.

BAŞKA BİR SEN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda ise Giray Altınok, Ezgi Mola, Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş’ın yer aldığı "Başka Bir Sen" filmi 2025 yılında vizyona girmişti.

Film 2024 yazında, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi.

Mekan seçiminde nostaljik ve modern dokuların bir arada kullanılması, şehir hayatının karmaşıklığını yansıtacak şekilde titizlikle oluşturuldu. Görsellik ön plandaydı.

