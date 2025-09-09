Başka Bir Sen filmi oyuncuları ve konusu
Romantik komedi türündeki Başka Bir Sen filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluyor. Başka Bir Sen, hayat yolunda bir türlü şansını bulamayan Mümtaz ile bir kazanın ardından her gün başka bir bedende uyanan Derya'nın iç içe geçmiş öyküsünü anlatıyor.
Ömer Faruk Sorak imzasını taşıyan romantik komedi-dram türündeki Başka Bir Sen, izleyiciyi fantastik bir aşk yolculuğuna davet ediyor. Başrolde Giray Altınok’un canlandırdığı Mümtaz, hayatı boyunca başarısızlıklarla baş etmeye çalışırken, beklenmedik bir kazanın ardından her gün farklı bir bedende uyanmaya başlar.