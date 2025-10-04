Ben Leman dizisi oyuncuları (Ben Leman dizisi nerede çekiliyor, kadrosunda kimler var?)

Yayın tarihinde değişikliğe giden Ben Leman dizisi bu akşam (4 Ekim Cumartesi) ekranlara "merhaba" diyecek. Dizinin 1. bölümü öncesi Ben Leman dizisi oyuncuları ve çekim yerleri gündem oldu. Peki, Ben Leman dizisi nerede çekiliyor, kadrosunda kimler var?

"Ben Leman" dizisi son dönemin dikkat çeken kadın hikayelerinin başında geliyor. Dizi güçlü kadrosunun yanı sıra insan ilişkilerinin en kırılgan yanlarını cesur bir dille ele alışıyla da öne çıkıyor.

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in kadrsounda yer aldığı Ben Leman, uzun bir bekleyişin ardından 4 Ekim Cumartesi günü macerasına başlayacak.

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU

Geçmişin gölgesinde kalan sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların en ağır sınavlarını verdiği çarpıcı hikâyesiyle "Ben Leman", izleyiciye sadece bir dizi değil; aynı zamanda yüzleşme, sorgulama ve yeniden doğuşun hikâyesini sunuyor.

Geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adam; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.

BEN LEMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı yer alırken, dizinin özgün hikâyesi Yekta Torun’a, senaryosu ise Torun’la birlikte Hilal Yıldız’a ait. Semih Bağcı’nın yönettiği, NTC Medya imzalı dizi, Ege’nin sıcak atmosferinde, doğası ve huzur dolu manzaralarıyla büyüleyen Urla’da çekiliyor.

