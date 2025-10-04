Ben Leman dizisi oyuncuları (Ben Leman dizisi nerede çekiliyor, kadrosunda kimler var?)
Yayın tarihinde değişikliğe giden Ben Leman dizisi bu akşam (4 Ekim Cumartesi) ekranlara "merhaba" diyecek. Dizinin 1. bölümü öncesi Ben Leman dizisi oyuncuları ve çekim yerleri gündem oldu. Peki, Ben Leman dizisi nerede çekiliyor, kadrosunda kimler var?
"Ben Leman" dizisi son dönemin dikkat çeken kadın hikayelerinin başında geliyor. Dizi güçlü kadrosunun yanı sıra insan ilişkilerinin en kırılgan yanlarını cesur bir dille ele alışıyla da öne çıkıyor.