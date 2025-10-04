Ben Leman dizisi oyuncuları (Ben Leman dizisi nerede çekiliyor, kadrosunda kimler var?)

Geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adam; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.