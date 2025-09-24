Ben Leman dizisinin tarihi belli oldu: İlk bölüm ne zaman yayımlanacak?

BEN LEMAN OYUNCU KADROSU

Kadrosunda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz’ın da yer aldığı “Ben Leman”, izleyiciye yalnızca bir dizi değil; aynı zamanda yüzleşme, sorgulama ve yeniden doğuş hikâyesi sunmayı hedefliyor.