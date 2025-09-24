Ben Leman dizisinin tarihi belli oldu: İlk bölüm ne zaman yayımlanacak?
Ben Leman dizisinin ilk bölüm tarihi yayınlanan fragmanla duyuruldu. Daha önce eylül ayında başlaması planlanan Ben Leman dizisi ekim ayında ekranlara merhaba diyecek. Peki, Ben Leman'ın ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?
Ben Leman’ın merakla beklenen yeni yayın tarihi belli oldu. Önce 29 Eylül Pazartesi günü olarak açıklanan tarihli fragman silinmiş ve "yakında" yazısıyla merak uyandırılmıştı. Semih Bağcı’nın yaptığı dizinin ilk bölümünün 3 Ekim Cuma akşamı olacağı kesinleşti.