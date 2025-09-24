Ben Leman dizisinin tarihi belli oldu: İlk bölüm ne zaman yayımlanacak?

Ben Leman dizisinin ilk bölüm tarihi yayınlanan fragmanla duyuruldu. Daha önce eylül ayında başlaması planlanan Ben Leman dizisi ekim ayında ekranlara merhaba diyecek. Peki, Ben Leman'ın ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ben Leman’ın merakla beklenen yeni yayın tarihi belli oldu. Önce 29 Eylül Pazartesi günü olarak açıklanan tarihli fragman silinmiş ve "yakında" yazısıyla merak uyandırılmıştı.  Semih Bağcı’nın yaptığı dizinin ilk bölümünün 3 Ekim Cuma akşamı olacağı kesinleşti.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı dizi; yalnızca güçlü kadrosuyla değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin en kırılgan noktalarını cesurca ele alışıyla da dikkat çekiyor.

BEN LEMAN OYUNCU KADROSU

Kadrosunda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz’ın da yer aldığı “Ben Leman”, izleyiciye yalnızca bir dizi değil; aynı zamanda yüzleşme, sorgulama ve yeniden doğuş hikâyesi sunmayı hedefliyor.

"Ben Leman"; geçmişin gölgesinde kalan sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların en ağır sınavlarını verdiği çarpıcı hikâyesiyle fark yaratmaya hazırlanıyor.

