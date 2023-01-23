Berdan Mardini'den sonra Seçkin Piriler de Survivor'dan ayrıldı

Survivor 2023 sezonunda peş peşe ayrılık haberleri geldi. Acun Ilıcalı, Berdan Mardini'nin ardından Seçkin Piriler hakkında da ayrılık açıklaması yaptı. Peki, Seçkin Piriler, Survivor'dan neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı.
Ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler, yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.
Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a" dedi.
Ilıcalı, bir süredir Survivor'da oyunlarda yer almayan Berdan Mardini'nin ise sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Ilıcalı, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacak. Şimdi bu senenin zorluklarından birkaçını anlatıyorum. Bu sene yeni bir yenilik, zorluk yeniliği. Erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak. Kaybeden takım üzerinde hiçbir şey olmayan adaya gidecek ve bunu her hafta yaşayacaksınız. Taban olacak sadece. Başka hiçbir şey kalmayacak, elinizdeki malzemelerle ne yapabilirseniz yapacaksınız. Erzak oyunu bu sene çok kritik olacak. Yokluk adası var."
Yarışmanın yeni bölümünde ünlüler takımından ilk eleme adayı Yusuf oldu. Yüzde olarak performansı yüksek olan Zeynep oldu. Zeynep yokluk adasına gidecek bir ismi söyledi. Böylece Ertuğ ikinci eleme adayı oldu. Yokluk adasına giden yarışmacının eleme adayı olmasının ardından Zeynep, Acun Ilıcalı'dan izin alarak bir daha isim söylemek istedi. Ilıcalı ise bu duruma izin vermedi.
Piriler, 29 Aralık 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi.1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci oldu. Sonrasında da mankenlik ve modelliğe başladı.
Birçok markanın defilesinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One TV'de müzik programı ile bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte reklamda rol aldı. Kenan Doğulu’nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı.
Seçkin Piriler, 24 Mart 2010 tarihinde dört yıl birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlendi. Bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu bulunuyor. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile boşandı.