Berdan Mardini'den sonra Seçkin Piriler de Survivor'dan ayrıldı

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN ZOR SURVİVOR OLACAK"

Ilıcalı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacak. Şimdi bu senenin zorluklarından birkaçını anlatıyorum. Bu sene yeni bir yenilik, zorluk yeniliği. Erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak. Kaybeden takım üzerinde hiçbir şey olmayan adaya gidecek ve bunu her hafta yaşayacaksınız. Taban olacak sadece. Başka hiçbir şey kalmayacak, elinizdeki malzemelerle ne yapabilirseniz yapacaksınız. Erzak oyunu bu sene çok kritik olacak. Yokluk adası var."