Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları)

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi "Bereketli Topraklar" dizisinden ilk görüntüler geldi. Peki, Bereketli Topraklar nerede çekiliyor? Bereketli Topraklar dizisi oyuncuları kimler?

Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları) - 1

Yönetmen koltuğunda usta bir ismin oturduğu, merakla beklenen "Bereketli Topraklar"dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Yapım şirketi tarafından yayımlanan kareler, dizinin atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada da konuşuldu.


N-LIFE HABERLERİ

Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları) - 2

BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU

Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin yazdığı dizide Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek başlıca rolleri paylaşıyor.

Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları) - 3

ADALET VE GÜÇ ARASINDA FİLİZLENEN AŞK

Engin Akyürek’in ailesini ve topraklarını korumak için geçmişiyle yüzleşen Ömer Bereketoğlu’na, Gülsim Ali’nin ise Adana’ya gelişiyle yeni hesaplaşmalar başlatan Savcı Nevin’e hayat verdiği dizinin afişi, iki karakterin tutkulu ve çarpıcı hikâyesini hissettirdi. Yıllardır yalnız kalmayı seçen Ömer ile kalbini kapatan Nevin’in yolları Adana’da kesişirken, nefretle başlayan bu çarpışma beklenmedik büyük bir aşkın kapısını aralayacak.

Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları) - 4

TUTKU VE HESAPLAŞMA BU TOPRAKLARDA

Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barış, yeniden alevlenen bir savaşa dönüşüyor. Geçmişin günahlarının gölgesinde şekillenen hayatları ekrana taşıyacak olan Bereketli Topraklar; hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor.

Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları) - 5

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Bereketli Topraklar" dizisi çekimleri Adana’da gerçekleştiriliyor. Özellikle Seyhan, Yüreğir ve Karaisalı ilçeleri dizinin önemli çekim mekanları arasında yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER