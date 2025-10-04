Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları)
Yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi "Bereketli Topraklar" dizisinden ilk görüntüler geldi. Peki, Bereketli Topraklar nerede çekiliyor? Bereketli Topraklar dizisi oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda usta bir ismin oturduğu, merakla beklenen "Bereketli Topraklar"dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Yapım şirketi tarafından yayımlanan kareler, dizinin atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada da konuşuldu.