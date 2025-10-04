Bereketli Topraklar'dan ilk görüntüler paylaşıldı (Bereketli Topraklar oyuncuları)

ADALET VE GÜÇ ARASINDA FİLİZLENEN AŞK

Engin Akyürek’in ailesini ve topraklarını korumak için geçmişiyle yüzleşen Ömer Bereketoğlu’na, Gülsim Ali’nin ise Adana’ya gelişiyle yeni hesaplaşmalar başlatan Savcı Nevin’e hayat verdiği dizinin afişi, iki karakterin tutkulu ve çarpıcı hikâyesini hissettirdi. Yıllardır yalnız kalmayı seçen Ömer ile kalbini kapatan Nevin’in yolları Adana’da kesişirken, nefretle başlayan bu çarpışma beklenmedik büyük bir aşkın kapısını aralayacak.