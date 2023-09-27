Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak: Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?

Vizyona girdiği dönemde adından söz ettiren ve gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. Film, kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran şarkıcı Bergen'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatıyor. Peki, Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak: Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan "Bergen" beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

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Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak: Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var? - 2

Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.

Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak: Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var? - 3

BERGEN OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alıyor.r.

Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak: Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var? - 4

BERGEN KONUSU

Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapım, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Filmin çekimleri İstanbul, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirildi.

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