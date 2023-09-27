Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak: Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?
Vizyona girdiği dönemde adından söz ettiren ve gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. Film, kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran şarkıcı Bergen'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatıyor. Peki, Bergen filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?
Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan "Bergen" beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.