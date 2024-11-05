Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı? Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumu MasterChef takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de kızgın yağ dökülmesiyle yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili Somer Şef'ten açıklama geldi. Peki, Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı?

Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı? Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 1

MasterChef'in geçtiğimiz bölümlerinde talihsiz bir kaza yaşanmıştı. Yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne börek tepsisini ters çevirirken kızgın yağ sıçramış ve yüzü yanmıştı. Aydın'a sağlık görevlileri müdahalede bulunmuştu.

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Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı? Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 2

Kaza gününden beri MasterChef'in yeni bölümlerinde yer almayan Beyza'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de açıklama geldi.

Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı? Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 3

Şef Somer Sivrioğlu, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" ifadelerini kullandı.

Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı? Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 4

ABLASINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyza Huri Aydın'ın ablası, “Yoğun mesajlarınızla Beyza’mıza gösterdiğiniz destek ve sevginiz için hepinize kardeşimin ve ailemizin adına çok teşekkür ediyorum. Şu an herhangi bir bilgi veremiyorum maalesef, sadece sabırlı olmamız gerekiyor ve dualarımızı eksik etmemek. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar.” dedi.

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