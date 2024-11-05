Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı? Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Yüzü yanan Beyza'nın sağlık durumu MasterChef takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de kızgın yağ dökülmesiyle yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili Somer Şef'ten açıklama geldi. Peki, Beyza MasterChef'e geri dönecek mi, yarışmadan ayrıldı mı?
MasterChef'in geçtiğimiz bölümlerinde talihsiz bir kaza yaşanmıştı. Yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne börek tepsisini ters çevirirken kızgın yağ sıçramış ve yüzü yanmıştı. Aydın'a sağlık görevlileri müdahalede bulunmuştu.