Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu

YANIK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

MasterChef'e geçtiğimiz hafta veda eden Hakan'dan Beyza hakkında açıklamada bulundu. Beyza'nın yanık tedavisi gördüğünü belirten Hakan; "Beyza'yı gördünüz tepsiden suratına yağ geliyor. Sonuç olarak bir gizlilik var açıklayamıyoruz. Şu an Türkiye'de çok iyi bir doktorun elinde yanık tedavisi görüyor" ifadelerini kullandı.