Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu
MasterChef Türkiye yarışmasının 1 Kasım tarihli bölümüne kızgın yağ kazası damga vurdu. Ödül oyunu mücadelesinin gerçekleştiği gecede, Beyza'nın yaşadığı talihsiz kaza gündem oldu. Mavi takım yarışmacısı Beyza Aydın, kızgın yağ olan tepsiyi hızla çevirerek yüzüne yağ sıçrattı. Beyza Aydın'ın yaşadığı talihsiz kaza ardından arkadaşlarından biri açıklamada bulundu. Tedavi altına alınan Beyza Aydın'ın akıbeti merak ediliyor. Peki, Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı?
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza Aydın "ayrılık" haberleriyle gündem olmuşt. Geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzü yandığı iddia edilen Aydın'ın yarışmaya veda ettiği öne sürülmüştü. MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli yayınlanan bölümü sosyal medyada yer alan iddiaları doğruladı.