Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu

MasterChef Türkiye yarışmasının 1 Kasım tarihli bölümüne kızgın yağ kazası damga vurdu. Ödül oyunu mücadelesinin gerçekleştiği gecede, Beyza'nın yaşadığı talihsiz kaza gündem oldu. Mavi takım yarışmacısı Beyza Aydın, kızgın yağ olan tepsiyi hızla çevirerek yüzüne yağ sıçrattı. Beyza Aydın'ın yaşadığı talihsiz kaza ardından arkadaşlarından biri açıklamada bulundu. Tedavi altına alınan Beyza Aydın'ın akıbeti merak ediliyor. Peki, Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı?

Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu - 1

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza Aydın "ayrılık" haberleriyle gündem olmuşt. Geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzü yandığı iddia edilen Aydın'ın yarışmaya veda ettiği öne sürülmüştü. MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli yayınlanan bölümü sosyal medyada yer alan iddiaları doğruladı.

N-LIFE HABERLERİ

Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu - 2

Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne yağ sıçradı.

Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu - 3

Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza da gözyaşlarına boğuldu.

Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu - 4

HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef, Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, Beyza'yı hastaneye gönderdiklerini açıkladı.

Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu - 5

YANIK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

MasterChef'e geçtiğimiz hafta veda eden Hakan'dan Beyza hakkında açıklamada bulundu. Beyza'nın yanık tedavisi gördüğünü belirten Hakan; "Beyza'yı gördünüz tepsiden suratına yağ geliyor. Sonuç olarak bir gizlilik var açıklayamıyoruz. Şu an Türkiye'de çok iyi bir doktorun elinde yanık tedavisi görüyor" ifadelerini kullandı.

Beyza'ya ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı? MasterChef'te yüzü yanan Beyza'nın akıbeti merak konusu oldu - 6

BEYZA MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Yaşanan talihsiz olay ardından Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği açıklanmadı ancak  MasterChef'in 2 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Beyza'nın stüdyoda olmadığı görüldü.

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