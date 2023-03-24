Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor.
Filmde Farah Zeynep Abdullah 'Bihter' karakterini, Boran Kuzum ise 'Behlül' karakterini canlandıracak.
Kadroda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimler yer alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1900’lü yıllarda geçecek film için geri sayım başladı.
Senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay'ın oturacağı 'Bihter' filmi sete çıktı.
Alper ile Binay, sosyal medyadan yaptıkları paylaşıma “Bihter çikolata 24 saat içinde başlıyor” notunu düştü.
Farah Zeynep Abdullah'ta sette çektiği fotoğrafı "Bihter Sabahı" mesajıyla paylaştı.