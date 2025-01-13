Bihter filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak: Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi "Bihter" ismiyle bir kez daha beyazperdeye taşınmıştı. 2023 kasım ayında vizyona giren film, aylar sonra TV'de ilk kez yayımlanacak. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Bihter filminin kadrosunu merak ediyor. Peki, Bihter filmi oyuncuları kimler?

Bihter filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak: Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi ile Helin Kandemir’in yer aldığı, "Bihter" filmi, 13 Ocak Pazartesi günü TV'de ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

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Bihter filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak: Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var? - 2

Filmde Farah Zeynep Abdullah "Bihter" karakterini, Boran Kuzum ise "Behlül" karakterini canlandırmıştı.

Bihter filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak: Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var? - 3

BİHTER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kadroda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimler yer alıyor.

Bihter filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak: Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var? - 4

BİHTER FİLMİ KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak romantik dram türündeki filmin konusu ise şöyle; sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

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