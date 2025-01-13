Bihter filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak: Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi "Bihter" ismiyle bir kez daha beyazperdeye taşınmıştı. 2023 kasım ayında vizyona giren film, aylar sonra TV'de ilk kez yayımlanacak. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Bihter filminin kadrosunu merak ediyor. Peki, Bihter filmi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi ile Helin Kandemir’in yer aldığı, "Bihter" filmi, 13 Ocak Pazartesi günü TV'de ilk kez izleyicisiyle buluşacak.