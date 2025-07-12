Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncu kadrosu
"Biricik Sevgilim" adlı yerli romantik komedi, izleyici karşısına güçlü oyuncu kadrosu ve dokunaklı hikâyesiyle çıkıyor. Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği yapımda; dürüstlük, aşk ve toplumsal farklara vurgu yapan bir öykü anlatılıyor. Peki, Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda Etem Caner Karaüç, Ekin Mert Daymaz, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar, Eren Genç, Hacer Togay, Oğuz Okul’un yer aldığı "Biricik Sevgilim" filmi, 12 Temmuz Çarşamba günü bir kez daha izleyici karşısına çıkacak.