Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncu kadrosu

"Biricik Sevgilim" adlı yerli romantik komedi, izleyici karşısına güçlü oyuncu kadrosu ve dokunaklı hikâyesiyle çıkıyor. Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği yapımda; dürüstlük, aşk ve toplumsal farklara vurgu yapan bir öykü anlatılıyor. Peki, Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler?

Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda Etem Caner Karaüç, Ekin Mert Daymaz, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar, Eren Genç, Hacer Togay, Oğuz Okul’un yer aldığı "Biricik Sevgilim" filmi, 12 Temmuz Çarşamba günü bir kez daha izleyici karşısına çıkacak.

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Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 2

BİRİCİK SEVGİLİM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Oyuncu kadrosunda öne çıkan isimler:

Aslı Bekiroğlu – Nihan karakteri
Ekin Mert Daymaz – Mesut karakteri
Nergis Kumbasar – Güner
Etem Caner Karaüç – Serdar
Soley Akça – Yeşim
Elif Demir – Nuray
Hasan Karakurt – Ferit

Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 3

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİ KONUSU

Romantik komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; Beşiktaş çarşısında büyümüş, düsturu hep mertlik doğruluk olmuş ama okuyamamış taksi şoförü Mesut ile babası Lizbon Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi iken doğmuş, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesi İstanbul’a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla Sosyoloji bölümünde doçent olmuş Nihan’ ın sınır tanımaz aşkını anlatıyor.

Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 4

Film, sosyal sınıflar, değerler ve beklenmedik karşılaşmalar üzerinden, bu iki karakterin "sınır tanımayan aşk hikâyesini" ele alıyor. Onların yolu kesiştiğinde, farklı dünyalar bir araya geliyor ve izleyiciyi romantik ama komik anlarla buluşturuyor.

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