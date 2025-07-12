Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncu kadrosu

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİ KONUSU

Romantik komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; Beşiktaş çarşısında büyümüş, düsturu hep mertlik doğruluk olmuş ama okuyamamış taksi şoförü Mesut ile babası Lizbon Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi iken doğmuş, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesi İstanbul’a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla Sosyoloji bölümünde doçent olmuş Nihan’ ın sınır tanımaz aşkını anlatıyor.