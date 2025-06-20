Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
2020 yılında vizyona giren Bizim Semtin Çocukları filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Mahalle sıcaklığını, dostluğu ve umudu harmanlayan film, bu akşam ekranlarda izleyiciyle ilk kez ekranlarda olacak. Peki, Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Hakan Gürtop’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin, Gizem Karaca, Erdi Ünver, Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Ümit Acar ve Hüseyin Elmalıpınar’ın yer aldığı, "Bizim Semtin Çocukları" filmi, 20 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşacak.