Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; birlikte büyüyen, iki yakın arkadaş olan Samet ve Yusuf, aynı gece kulübünde çalışır. Vale olarak çalışan Yusuf mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikteyken, koruma görevlisi olan Samet de Dicle ile sevgilidir. Gençler, evlenme hayalleri kurarken mahallenin kabadayısı hırsız Cevat, Yusuf ve Samet’i tuzağa düşürme derdindedir. Valelik yapan Yusuf’a lüks arabaları çaldırmayı planlayan Cevat, Yusuf’un isteğini yerine getirmemesi üzerine olay çıkarır.