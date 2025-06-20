Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

2020 yılında vizyona giren Bizim Semtin Çocukları filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Mahalle sıcaklığını, dostluğu ve umudu harmanlayan film, bu akşam ekranlarda izleyiciyle ilk kez ekranlarda olacak. Peki, Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları kimler?

Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

Yönetmenliğini Hakan Gürtop’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin, Gizem Karaca, Erdi Ünver, Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Ümit Acar ve Hüseyin Elmalıpınar’ın yer aldığı, "Bizim Semtin Çocukları" filmi, 20 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 2

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, özellikle dar sokakları, eski mahalle yapıları, yerel esnaf dükkanları ve otantik yaşam alanlarıyla Fethiye sokaklarında doğal bir mahalle dokusu sunuyor.

Mahalle sıcaklığı, gençlik, dostluk ve günlük yaşam gerçekçiliği ön plandaydı.

Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 3

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; birlikte büyüyen, iki yakın arkadaş olan Samet ve Yusuf, aynı gece kulübünde çalışır. Vale olarak çalışan Yusuf mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikteyken, koruma görevlisi olan Samet de Dicle ile sevgilidir. Gençler, evlenme hayalleri kurarken mahallenin kabadayısı hırsız Cevat, Yusuf ve Samet’i tuzağa düşürme derdindedir. Valelik yapan Yusuf’a lüks arabaları çaldırmayı planlayan Cevat, Yusuf’un isteğini yerine getirmemesi üzerine olay çıkarır.

Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 4

Kavga sırasında yaralanan Samet hastaneye götürülür. Burada Samet’in beyin tomografisi başka bir hasta ile karışınca Yusuf en yakın arkadaşının kısa bir süre sonra ölecek olma ihtimali ile yüzleşmek zorunda kalır. Yusuf’un artık tek amacı, Samet’i ömrünün son günlerinde mutlu etmektir. Kulübe gelen Cevat’un lüks arabasını çalan Yusuf, Samet ve onun çılgın halası Nebahat ile birlikte yola koyulur.

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