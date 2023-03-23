Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri

1893 yılında Selanik’te doğmuş, Sakarya meydan muharebesinde vurulduktan sonra öldü sanılıp gömülecekken bir mucize ile hayata dönmüş ve o günden sonra hiç yaşlanmamıştır. Şimdi 130 yaşındadır ama hala vurulduğu yaştadır. Kemal soğukkanlı, ağır başlı ve olgundur. Yılların tecrübesi ile öngörülü ve insan sarrafı biri haline gelmiştir.
Hukuk fakültesini bitirmiş, fakat avukat olmak yerine, roman yazarı olmak isteyen; hayat dolu, neşeli, dobra, dürüst ve cesur bir genç kadındır. Onu ve kız kardeşini, Halası Süreyya büyütmüş; yeğenleri, halaları ve babaannesiyle, birlikte konakta yaşar. Liseden beri tanıdığı Cem’le nişanlıdır.
Harika’nın halası, onu büyüten kişi. Büyük bir kalp yarasıyla yaşasa da hayat dolu, modern bir kadındır. Eski kocasından ona kalan konakta, 8 kadının bir arada olduğu büyük bir aile olarak yaşarlar. Süreyya kendisini, genç yeğenlerini özgür ve güçlü kadınlar olarak yetiştirmeye adamıştır.
Kemal’in sağ kolu, çocukluğundan beri tanıdığı Turgut, zeki, esprili, korkusuz ve cana yakındır. Kemal’in hiç düşünmeden arkasını yaslayabileceği tek kişi. Restorasyon işleri yapmasının yanı sıra, babasından kalan lokantayı da işletir.
Süreyya’nın kız kardeşi. Ev işlerinde, mutfakta çok hamarat. Pintilik derecesinde tutumlu,batıl inançları olan Sacide, Süreyya’ya göre çok daha gelenekçi bu yüzden de Süreyya ile hep çatışır.
Süreyya ve Sacide’nin annesidir. Yaşına aldırmadan hayaller kuran, eğlenceli, şakacı, dinç, inatçı, torunlarının süper babaannesi fakat kızları için kalp ağrısıdır. Kızları, gelini ve torunları ile yaşamakta, ancak artık hafızası bulanmaya başlamıştır.
Harika’nın kız kardeşi, tıp mezunu, uzmanlık sınavına hazırlanıyor. Mantıklı, ayakları yere basan disiplinli bir genç kadın. En büyük hedefi iyi bir beyin cerrahı olmak. Harika ile yakın bir ilişkileri var.
Miray ve Seray’ın annesi, konağın gelini. Süreyya’nın erkek kardeşinin karısı. Kocası öldükten sonra ikiz kızları ile konağa taşınmış, rahat tavırları yüzünden sık sık Süreyya ile çatışan, keyfine, rahatına düşkün bir kadın. Lafını söylemekten sakınmaz, kızlarına ise anneleri gibi değil arkadaşları gibi davranır.
Harika’nın nişanlısı. Cem inşaat firması sahibi bir ailenin tek oğlu, zengin, modern, Harika’nın liseden beri yanında. Ancak çok kıskanç bir genç adam. Harika ‘ya büyük bir tutkuyla bağlı.
Cem’in annesi. Gelinlik ve Moda Tasarım butikleri olan, otoriter bir kadın. Tek çocuğu olan Cem’e çok düşkün. Etrafındaki herkesi ve her şeyi kontrol etmek isteyen Müjde, Süreyya ile zaman zaman çatışır.
Harika’nın ikiz kuzenlerinden biri… Babaları öldükten sonra konağa taşınmışlar. Miray üniversiteyi kazanmamış, güya yeniden sınava hazırlanıyor ama aklı fikri sosyal medyada, ikizine göre daha gösterişli, dişi, flörtöz, cesur, ve öz güvenli bir genç kız.
Miray’ın ayrı yumurta ikizi. Tam zıttı. Çok zeki, çalışkan ama içine kapanık, duygusal bir kız. Konakta olup bitenleri inceleyen, çevresinden haberdar olmak isteyen üniversiteye dereceyle girmiş, ancak özgüvensiz bir genç kız.