Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, bu akşam başlıyor. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrolleri paylaştığı Yüz Yıllık Mucize'de hangi oyuncu, hangi karakteri canlandırıyor? İşte Yüz Yıllık Mucize oyuncuları ve rolleri...

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 1

ALİ TAHİR / EŞREF / KEMAL - BİRKAN SOKULLU

1893 yılında Selanik’te doğmuş, Sakarya meydan muharebesinde vurulduktan sonra öldü sanılıp gömülecekken bir mucize ile hayata dönmüş ve o günden sonra hiç yaşlanmamıştır. Şimdi 130 yaşındadır ama hala vurulduğu yaştadır. Kemal soğukkanlı, ağır başlı ve olgundur. Yılların tecrübesi ile öngörülü ve insan sarrafı biri haline gelmiştir.

N-LIFE HABERLERİ

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 2

HARİKA - EBRU ŞAHİN

Hukuk fakültesini bitirmiş, fakat avukat olmak yerine, roman yazarı olmak isteyen; hayat dolu, neşeli, dobra, dürüst ve cesur bir genç kadındır. Onu ve kız kardeşini, Halası Süreyya büyütmüş; yeğenleri, halaları ve babaannesiyle, birlikte konakta yaşar. Liseden beri tanıdığı Cem’le nişanlıdır.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 3

SÜREYYA - ZERRİN TEKİNDOR

Harika’nın halası, onu büyüten kişi. Büyük bir kalp yarasıyla yaşasa da hayat dolu, modern bir kadındır. Eski kocasından ona kalan konakta, 8 kadının bir arada olduğu büyük bir aile olarak yaşarlar. Süreyya kendisini, genç yeğenlerini özgür ve güçlü kadınlar olarak yetiştirmeye adamıştır.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 4

TURGUT - NECİP MEMİLLİ

Kemal’in sağ kolu, çocukluğundan beri tanıdığı Turgut, zeki, esprili, korkusuz ve cana yakındır. Kemal’in hiç düşünmeden arkasını yaslayabileceği tek kişi. Restorasyon işleri yapmasının yanı sıra, babasından kalan lokantayı da işletir.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 5

SADİCE - AYŞEGÜL CENGİZ

Süreyya’nın kız kardeşi. Ev işlerinde, mutfakta çok hamarat. Pintilik derecesinde tutumlu,batıl inançları olan Sacide, Süreyya’ya göre çok daha gelenekçi bu yüzden de Süreyya ile hep çatışır.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 6

MÜZEYYEN - HÜMEYRA

Süreyya ve Sacide’nin annesidir. Yaşına aldırmadan hayaller kuran, eğlenceli, şakacı, dinç, inatçı, torunlarının süper babaannesi fakat kızları için kalp ağrısıdır. Kızları, gelini ve torunları ile yaşamakta, ancak artık hafızası bulanmaya başlamıştır.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 7

ZEREN - MERVE NUR BENGİ

Harika’nın kız kardeşi, tıp mezunu, uzmanlık sınavına hazırlanıyor. Mantıklı, ayakları yere basan disiplinli bir genç kadın. En büyük hedefi iyi bir beyin cerrahı olmak. Harika ile yakın bir ilişkileri var.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 8

AYSEL - GÖZDE SEDA ALTUNER

Miray ve Seray’ın annesi, konağın gelini. Süreyya’nın erkek kardeşinin karısı. Kocası öldükten sonra ikiz kızları ile konağa taşınmış, rahat tavırları yüzünden sık sık Süreyya ile çatışan, keyfine, rahatına düşkün bir kadın. Lafını söylemekten sakınmaz, kızlarına ise anneleri gibi değil arkadaşları gibi davranır.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 9

CEM - YALÇIN HAFIZOĞLU

Harika’nın nişanlısı. Cem inşaat firması sahibi bir ailenin tek oğlu, zengin, modern, Harika’nın liseden beri yanında. Ancak çok kıskanç bir genç adam. Harika ‘ya büyük bir tutkuyla bağlı.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 10

MÜJDE - LAÇİN CEYLAN

Cem’in annesi. Gelinlik ve Moda Tasarım butikleri olan, otoriter bir kadın. Tek çocuğu olan Cem’e çok düşkün. Etrafındaki herkesi ve her şeyi kontrol etmek isteyen Müjde, Süreyya ile zaman zaman çatışır.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 11

MİRAY - ECEM ÇALHAN

Harika’nın ikiz kuzenlerinden biri… Babaları öldükten sonra konağa taşınmışlar. Miray üniversiteyi kazanmamış, güya yeniden sınava hazırlanıyor ama aklı fikri sosyal medyada, ikizine göre daha gösterişli, dişi, flörtöz, cesur, ve öz güvenli bir genç kız.

Bugün Star'da başlıyor: Yüz Yıllık Mucize'de kim, kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları ve karakterleri - 12

SERAY - ZEHRA KELLECİ 

Miray’ın ayrı yumurta ikizi. Tam zıttı. Çok zeki, çalışkan ama içine kapanık, duygusal bir kız. Konakta olup bitenleri inceleyen, çevresinden haberdar olmak isteyen üniversiteye dereceyle girmiş, ancak özgüvensiz bir genç kız.

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