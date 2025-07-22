Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Osman Bey dönemi bitti mi?
Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit'le yola devam edeceği, Özge Törer'in de kadroda olacağı konuşuluyordu. Ancak son gelen kulis bilgileri soru işaretlerine neden oldu. Peki, Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Osman Bey dönemi bitti mi?
Bozdağ Film’in 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu.