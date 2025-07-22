Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Osman Bey dönemi bitti mi?

BURAK ÖZÇİVİT KADRODAN AYRILIYOR MU?

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı. Özçivit'in ücret talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iki taraf da birbirini sosyal medyada takipten çıkarken, kulis bilgilerine göre yeni sezonda yayın hayatına devam edecek dizide Özçivit kadroda olmayacak.