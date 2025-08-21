Bursa Bülbülü oyuncu kadrosu ve çekim yerleri

Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinema severler, Bursa Bülbülü oyuncuları ve kadrosunu araştırıyor.

Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" filmi, bu hafta yeniden televizyon izleyicileriyle buluşacak.

Bursa'da 1980'li yıllarda geçen, müzikle iç içe bir hayatı anlatan filmin yapımcılığını BKM üstlenirken senaryosunu Demirer kaleme aldı.

BURSA BÜLBÜLÜ KONUSU

Filmde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin, kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenleri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürecek.

BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCULARI

Keyifli hikayesi ve akıllara kazınan şarkılarıyla seyirciyi bambaşka bir dünyaya götürecek olan filmin kadrosunda Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli isim yer alıyor.

BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bursa Bülbülü filmi Bursa, Bandırma ve Erdek'te çekildi.  Çekimler sırasında özellikle Erdek’in doğal güzellikleri ön plana çıkarılarak bölgenin eşsiz manzaraları beyaz perdeye yansıtıldı. Film, hem güçlü hikâyesi hem de Marmara’nın doğal dokusunu yansıtan görsel zenginlikleriyle dikkat çekiyor.

