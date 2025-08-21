Bursa Bülbülü oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinema severler, Bursa Bülbülü oyuncuları ve kadrosunu araştırıyor.
Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" filmi, bu hafta yeniden televizyon izleyicileriyle buluşacak.
Bursa'da 1980'li yıllarda geçen, müzikle iç içe bir hayatı anlatan filmin yapımcılığını BKM üstlenirken senaryosunu Demirer kaleme aldı.