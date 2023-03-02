Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak isim belli oldu: Hivda Zizan Alp kimdir, nereli?

Camdaki Kız'da dengeleri değiştirmesi beklenen Türkan karakteri nihayet göründü. Daha önce Star Tv ekranlarının çok konuşulan yapımı Sefirin Kızı'nda Elvan karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp, “Camdaki Kız”da Türkan karakteri olarak izleyicinin karşısına çıktı. Peki, Camdaki Kız'ın Türkan'ı Hivda Zizan Alp kimdir, nereli?

Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak isim belli oldu: Hivda Zizan Alp kimdir, nereli? - 1

Camdaki Kız'da haftalardır adı geçen ancak yüzü gösterilmeyen Türkan ortaya çıktı. Hayri'nin herkesten sakladığı eşi Türkan 2 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak 68. bölümde ilk kez görülecek. Dizide Türkan karakterini Hivda Zizan Alp canlandıracak.

Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak isim belli oldu: Hivda Zizan Alp kimdir, nereli? - 2

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamladı.

Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak isim belli oldu: Hivda Zizan Alp kimdir, nereli? - 3

Hivda Zizan AHivda Zizan Alp, “Yeşil Deniz” ve “Fi” dizilerinin kadrosunda yer aldı. Dizi projeleri öncesinde reklam filmlerinde rol Alp, asıl çıkışını Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı'nda yakaladı.

Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak isim belli oldu: Hivda Zizan Alp kimdir, nereli? - 4

Elvan karakterine hayat veren başarılı oyuncu performansıyla adından söz ettirdi.

N-LIFE HABERLERİ

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