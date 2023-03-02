Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak isim belli oldu: Hivda Zizan Alp kimdir, nereli?

Camdaki Kız'da haftalardır adı geçen ancak yüzü gösterilmeyen Türkan ortaya çıktı. Hayri'nin herkesten sakladığı eşi Türkan 2 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak 68. bölümde ilk kez görülecek. Dizide Türkan karakterini Hivda Zizan Alp canlandıracak.
Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamladı.
Hivda Zizan AHivda Zizan Alp, “Yeşil Deniz” ve “Fi” dizilerinin kadrosunda yer aldı. Dizi projeleri öncesinde reklam filmlerinde rol Alp, asıl çıkışını Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı'nda yakaladı.
Elvan karakterine hayat veren başarılı oyuncu performansıyla adından söz ettirdi.