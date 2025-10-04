Caner Topçu "Barış" karakteriyle Aynadaki Yabancı dizisinde (Caner Topçu kimdir?)
Onur Tuna'nın "Emirhan", Simay Barlas'ın "Defne", Caner Topçu'nun ise "Barış" karakterine hayat vereceği Aynadaki Yabancı, ekran macerasına 4 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Yeni dizinin ilk bölümü öncesinde merak edilen isimlerden biri de Caner Topçu oldu. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinin Barış'ı Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
Aynadaki Yabancı'da, hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki yabancıyla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncularından Caner Topçu, dizide başkalarının yaralarını sararken kendiyle yüzleşemeyen bir doktorun (Barış) iç çatışmasını izleyiciyle buluşturacak.