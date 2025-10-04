BARIŞ KARAKTERİ HAKKINDA

Barış, dışarıdan bakıldığında her şeye sahip, karizmatik ve başarılı bir estetik cerrahtır. Ancak geçmişinde yaşadığı hayal kırıklıkları, onu etrafındaki herkese karşı duvarları olan, soğuk ve mesafeli bir adama dönüştürmüştür. Ta ki bir gün, hayatını alt üst edecek gizemli bir kadın kapısını çalana kadar. Bu kadın, sahip olduğu duru güzelliğe rağmen ondan yüzünü değiştirmesini ister. Onun bu sıra dışı talebi ve ardındaki sırlar, Barış’ın tüm duvarlarını yıkarak tehlikeli bir oyunun içine çekecektir. Peki ya Barış hiç tanımadığı bu kadın...