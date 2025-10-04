Caner Topçu "Barış" karakteriyle Aynadaki Yabancı dizisinde (Caner Topçu kimdir?)

Onur Tuna'nın "Emirhan", Simay Barlas'ın "Defne", Caner Topçu'nun ise "Barış" karakterine hayat vereceği Aynadaki Yabancı, ekran macerasına 4 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Yeni dizinin ilk bölümü öncesinde merak edilen isimlerden biri de Caner Topçu oldu. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinin Barış'ı Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?

Aynadaki Yabancı'da, hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki yabancıyla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncularından Caner Topçu, dizide başkalarının yaralarını sararken kendiyle yüzleşemeyen bir doktorun (Barış) iç çatışmasını izleyiciyle buluşturacak.

BARIŞ KARAKTERİ HAKKINDA

Barış, dışarıdan bakıldığında her şeye sahip, karizmatik ve başarılı bir estetik cerrahtır. Ancak geçmişinde yaşadığı hayal kırıklıkları, onu etrafındaki herkese karşı duvarları olan, soğuk ve mesafeli bir adama dönüştürmüştür. Ta ki bir gün, hayatını alt üst edecek gizemli bir kadın kapısını çalana kadar. Bu kadın, sahip olduğu duru güzelliğe rağmen ondan yüzünü değiştirmesini ister. Onun bu sıra dışı talebi ve ardındaki sırlar, Barış’ın tüm duvarlarını yıkarak tehlikeli bir oyunun içine çekecektir. Peki ya Barış hiç tanımadığı bu kadın...

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Kastamonuludur. İlk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamlayan Topçu, lise eğitimini Samandıra Endüstri Meslek Lisesi’nde bitirmiştir. Ardından İstanbul Arel Üniversitesi’nde lojistik bölümünde eğitim görmüştür. Oyunculuk eğitimini Harun Özer ve Fulya Filazi’den almıştır.


Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Caner Topçu, “Beyaz Cehennem”, “Dikkat İnternet Var”, “Sarıkamış” ve “İnançtan Zafere” gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır. Sinemaya ise 2015 yılında “Bilinçsizler” adlı filmle adım atmıştır.

Televizyon dünyasında ilk olarak “Nöbet” dizisinde yer alan Topçu, daha sonra “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde canlandırdığı İlyas Reis karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Genç oyuncu, “Duy Beni” dizisinde hayat verdiği Kanat Günay karakteriyle büyük beğeni kazanmış, son olarak “Dönence” dizisinde Özgür rolüyle ekranlarda yer almıştır.

