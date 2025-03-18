Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?

Jack Thorne - Stephen Graham ikilisinin yürek parçalayan suç draması Adolescence, şu anda en çok izlenen dijital platform dizileri arasında zirvede yer alıyor ve izleyicileri aynı soruyu sormaya zorluyor: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?

Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? - 1

Dijital platform dizisi Adolescence gerek konusu gerekse oyuncularıyla sosyal medya gündeminde. 13 Mart Perşembe günü Netflix’te yayımlanan suç dizisinin başrollerinde Boiling Point'tan Stephen Graham, Top Boy yıldızı Ashley Walters ve birçok kişinin The Responder dizisinden tanıyabileceği Christine Temarco yer alıyor. Dizinin asıl konuşulan ismi ise Owen Cooper oldu. Özellikle Owen Cooper ve Stephen Graham’ın performansları, eleştirmenlerden büyük övgü aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? - 2

ADOLESCENCE KONUSU

Dizi, 13 yaşındaki Jamie Miller’ın sınıf arkadaşı Katie Leonard’ı öldürmekle suçlanmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. Jamie’nin babası Eddie, oğlunun suçsuz olduğuna inanırken, polisler ve toplum olayı çözmeye çalışıyor.


Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? - 3

İlk bölüm, Jamie’nin tutuklanmasına odaklanır.

İkinci bölüm, dedektiflerin Jamie’nin okuluna gidip cinayet silahı ve motivasyonuyla ilgili cevaplar aradığı bölümdür.

Üçüncü bölüm, Jamie ile bir çocuk psikoloğunun, onun ruh sağlığı hakkında bir duruşma öncesi rapor yazma görevini üstlendiği bir seansı konu alır.

Son bölüm ise Jamie’nin ailesine odaklanır, zira Jamie’nin eylemlerinin duygusal çalkantısı, tutuklanmasından aylar sonra ailesini yavaşça çözüyor.

Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? - 4

ADOLESCENCE DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Hem Thorne hem de Graham, dizinin belirli bir gerçek suçun yeniden anlatımı olmadığı konusunda net olmuşlardır. Ancak Graham, Adolescence’ın Birleşik Krallık’taki gerçek bıçak saldırılarındaki endişe verici artıştan ilham aldığını belirtmiştir.

Office for National Statistics (People aracılığıyla), İngiltere ve Galler’deki bıçaklı saldırıların son on yılda iki katına çıktığını bildirmiştir. Adalet Bakanlığı, 2023 Mart ayında, bir yıl içinde 18.000'den fazla bıçakla ilgili suç işleyen kişilerin mahkemeye sevk edildiğini veya uyarıldığını açıklamıştır. Bu saldırılardaki suçluların %17.3'ü, 10 ila 17 yaşları arasındaki gençlerdi.

Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? - 5

Graham, Tudum'a şunları söyledi: "Bir hedefimiz de şu soruyu sormaktı: Bugünlerde genç erkeklerimize neler oluyor ve akranlarından, internetten ve sosyal medyadan aldıkları baskılar neler? Ve bu baskılar, tüm bu şeylerden kaynaklanan zorluklar, buradaki çocuklar için ne kadar zor ise, dünyadaki tüm çocuklar için de o kadar zor."

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