Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?

Graham, Tudum'a şunları söyledi: "Bir hedefimiz de şu soruyu sormaktı: Bugünlerde genç erkeklerimize neler oluyor ve akranlarından, internetten ve sosyal medyadan aldıkları baskılar neler? Ve bu baskılar, tüm bu şeylerden kaynaklanan zorluklar, buradaki çocuklar için ne kadar zor ise, dünyadaki tüm çocuklar için de o kadar zor."