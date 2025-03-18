Çarpıcı konusu sosyal medya gündeminde: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?
Jack Thorne - Stephen Graham ikilisinin yürek parçalayan suç draması Adolescence, şu anda en çok izlenen dijital platform dizileri arasında zirvede yer alıyor ve izleyicileri aynı soruyu sormaya zorluyor: Adolescence dizisinin konusu gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?
Dijital platform dizisi Adolescence gerek konusu gerekse oyuncularıyla sosyal medya gündeminde. 13 Mart Perşembe günü Netflix’te yayımlanan suç dizisinin başrollerinde Boiling Point'tan Stephen Graham, Top Boy yıldızı Ashley Walters ve birçok kişinin The Responder dizisinden tanıyabileceği Christine Temarco yer alıyor. Dizinin asıl konuşulan ismi ise Owen Cooper oldu. Özellikle Owen Cooper ve Stephen Graham’ın performansları, eleştirmenlerden büyük övgü aldı.