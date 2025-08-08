Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Çarpıntı dizisi konusu ve oyuncuları)

Star ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi sete çıktı. OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Peki, Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni sezonda ekran macerasına başlayacak olan Çarpıntı dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu. Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

İLK TANITIMI MERAK UYANDIRDI

İzleyiciyle buluşmasına sayılı günler kalan Çarpıntı, ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. “Melike’yi kaybetmedik biz, hala burada o… Aslı’da yaşıyor” sözleri dikkat çekerken, tanıtım dizinin hikayesine dair ilk ipuçlarını da veriyor.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

OGM Pictures imzalı Çarpıntı, sürükleyici hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizinin ekibi, çekimlere başlamadan önce okuma provasında bir araya geldi.

