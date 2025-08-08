Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Çarpıntı dizisi konusu ve oyuncuları)
Star ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi sete çıktı. OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Peki, Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Yeni sezonda ekran macerasına başlayacak olan Çarpıntı dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu. Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.