Çarpıntı dizisi oyuncuları: Lizge Cömert (Aslı) kamera arkası görüntüleriyle gündem oldu
Çarpıntı'nın ilk bölümüne Lizge Cömert'in oyunculuğu damga vurdu.Cömert'in bağırmadan önce "Bağırabilir miyim?" diyerek izin istemesi ve sahnedeki performansı gündem oldu. Peki, Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda başka kimler var?
OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Aslı karakterine hayat veren Lizge Cömert'in sinir krizi sahneleri sosyal medyaya damga vurdu.