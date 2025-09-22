Çarpıntı dizisi oyuncuları: Lizge Cömert (Aslı) kamera arkası görüntüleriyle gündem oldu

Çarpıntı'nın ilk bölümüne Lizge Cömert'in oyunculuğu damga vurdu.Cömert'in bağırmadan önce "Bağırabilir miyim?" diyerek izin istemesi ve sahnedeki performansı gündem oldu. Peki, Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda başka kimler var?

OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Aslı karakterine hayat veren Lizge Cömert'in sinir krizi sahneleri sosyal medyaya damga vurdu.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Çarpıntı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimleri bir araya getiren Çarpıntı pazar akşamıları izleyicilerle buluşuyor.

ÇARPINTI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aslı ile Reyhan'ın yakınlığı Hülya'nın kıskançlık duymasına neden olur. Aras, Aslı'yı Reyhan'ın durumundan faydalanmakla suçlarken, Aslı bu suçlamalara karşı çıkar. Aslı'nın evlerine gelmesini istemeyen Figen, Reyhan'ı bu konuda sert bir şekilde uyarır. Melike'nin acısını Aslı ile dindirmeye çalışan Reyhan, Aslı'dan uzak durması için yapılan bu baskılara çok öfkelenir.



Figen, Aslı'yı evden uzak tutmak için yeni bir adım atar, Hülya ise bu durumu olabildiğince kendi lehine kullanmak ister. Aras ve Emre karşı karşıya gelirken, Aras yeni bir plan için düğmeye basar. Aslı'ya haksızlık yaptığını fark eden Aras, ona Melike'nin nasıl biri olduğunu anlatır. İkili arasındaki buzlar biraz olsun erirken, Hülya çocuklarını çok üzecek ve şaşırtacak bir kararın eşiğindedir.

