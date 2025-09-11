Çarpıntı dizisi tekrar bölümüyle bir kez daha Star TV'de: Çarpıntı dizisi oyuncuları ve konusu

ÇARPINTI DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Çarpıntı 1. Bölüm konusu şöyle; Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.



