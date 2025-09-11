Çarpıntı dizisi tekrar bölümüyle bir kez daha Star TV'de: Çarpıntı dizisi oyuncuları ve konusu
OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı 7 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi tekrar bölümleriyle ekranlarda yer almaya devam ediyor.
Güçlü oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat ,Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimleri bir araya getiren Çarpıntı, pazar akşamları yayımlanacak.