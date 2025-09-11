Çarpıntı dizisi tekrar bölümüyle bir kez daha Star TV'de: Çarpıntı dizisi oyuncuları ve konusu

OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı 7 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi tekrar bölümleriyle ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat ,Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimleri bir araya getiren Çarpıntı, pazar akşamları yayımlanacak.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

ÇARPINTI DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Çarpıntı 1. Bölüm konusu şöyle; Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

Aslı hastanede gözlerini açtığında, Melike'nin kalbiyle adeta ikinci hayatına başlamıştır. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'nın üzerine titrerken, Hülya ise kızına hayat veren kalbin Melike Alkan'a ait olduğunu öğrenince talih kuşunun üzerlerine konduğunu düşünür. Bu durum Aslı ile çatışmalar yaşamasına neden olurken, Alkan'ların oğlu Aras ise Aslı'nın yakınlarında olmasına hiç sıcak bakmaz. Ancak bu durum ikili arasındaki çatışmalı bir yakınlığın kıvılcımını ateşler.

