Çekimleri ocak ayında başlayacak: İnci Taneleri yeni sezonu ne zaman başlayacak?
BKM imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan İnci Taneleri, 15 Mayıs 2025 tarihinde sezon finali yapmıştı. Birçok dizi yeni sezon açılışını eylül - ekim aylarında gerçekleştirdi. Peki, İnci Taneleri yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Perşembe günleri ekrana gelen İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezon İnci Taneleri 44. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde yaşanan gelişmeler ardından gözler yeni sezon bölümlerine çevrildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ocak ayında yeni sezon çekimleri başlayacak olan İnci Taneleri, şubat ayında yeni sezonun açılışını yapacak.