Çekimleri ocak ayında başlayacak: İnci Taneleri yeni sezonu ne zaman başlayacak?

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİ ÖZETİ

İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordu. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşmışlardı. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla bekliyordu.