Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu)

Üstelik iki aile ilk kez nişanda tanışacaklardır. İrem’in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacak annesi, dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası kafasını karıştırırken asıl büyük olay başka yerden patlak verir ve büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Bir de Atike’nin cenazesi Belediyenin hizmeti olan soğuk sistem buzdolabına konularak aile evinin bahçesine getirilince olaylar karmaşık bir hal alır. Aile üyelerinin sırları ve renkli karakterleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır.