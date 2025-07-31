Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu)
"Cenazemize Hoş Geldiniz" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluyor. Film, aile bağları, hayatın zorlukları ve insani duyguları sıcak bir şekilde ele alıyor. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler?
MedYapım ve Ay Yapım ortak projesi olan, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu filmin geniş oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna gibi ünlü isimler bulunuyor.