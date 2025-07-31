Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu)

"Cenazemize Hoş Geldiniz" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluyor. Film, aile bağları, hayatın zorlukları ve insani duyguları sıcak bir şekilde ele alıyor. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler?

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

MedYapım ve Ay Yapım ortak projesi olan, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu filmin geniş oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna gibi ünlü isimler bulunuyor.

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Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

Serhat Kılıç ve Müge Boz ise filmde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Film, dramatik ve komik anları harmanlayarak seyirciye unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

CENAZEMİZE HOŞGELDİNİZ FİLMİ KONUSU

4 yıldır sevgili olan İrem ve Ozan, nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar. İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir. Ozan’ın anne ve babası ise çok iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir.

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

Üstelik iki aile ilk kez nişanda tanışacaklardır. İrem’in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacak annesi, dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası kafasını karıştırırken asıl büyük olay başka yerden patlak verir ve büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Bir de Atike’nin cenazesi Belediyenin hizmeti olan soğuk sistem buzdolabına konularak aile evinin bahçesine getirilince olaylar karmaşık bir hal alır. Aile üyelerinin sırları ve renkli karakterleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır.

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