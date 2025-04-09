Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda açıklandı (Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları)
Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, "Çift Kişilik Oda" dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu. Yayımlanan tanıtım ardından Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları açıklandı. Peki, Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncuları kimler?
"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan “Çift Kişilik Oda”nın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım; izleyiciyi aşk, aile ve hayallerin büyülü atmosferinde sıcak bir yolculuğa çıkaracağının sinyallerini verdi.