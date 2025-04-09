Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda açıklandı (Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları)

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, "Çift Kişilik Oda" dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu. Yayımlanan tanıtım ardından Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları açıklandı. Peki, Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncuları kimler?

Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda açıklandı (Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları) - 1

"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan “Çift Kişilik Oda”nın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım; izleyiciyi aşk, aile ve hayallerin büyülü atmosferinde sıcak bir yolculuğa çıkaracağının sinyallerini verdi.

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Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda açıklandı (Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları) - 2

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI 

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Oğuzhan Şener, Murat Düz ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda açıklandı (Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları) - 3

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır.

Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda açıklandı (Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ve oyuncuları) - 4

Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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