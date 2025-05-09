Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu: Çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak?
Romantik komedi türündeki yeni dizi çift Kişilik Oda'nın yayın tarihi belli oldu. Yayımlanan tanıtıma göre, çift Kişilik Oda dizisinin 1. bölümü mayıs ayında ekrana gelecek. Peki, çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak?
MF Yapım imzasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisi, yaz sezonunda ekranlara gelmek için gün sayıyor. Romantik komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryo ise deneyimli kalem Ayşe Üner Kutlu'ya ait. Romantik komedi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, 22 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.