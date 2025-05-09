Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu: Çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak?

Romantik komedi türündeki yeni dizi çift Kişilik Oda'nın yayın tarihi belli oldu. Yayımlanan tanıtıma göre, çift Kişilik Oda dizisinin 1. bölümü mayıs ayında ekrana gelecek. Peki, çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak?

Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu: Çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? - 1

MF Yapım imzasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisi, yaz sezonunda ekranlara gelmek için gün sayıyor. Romantik komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryo ise deneyimli kalem Ayşe Üner Kutlu'ya ait. Romantik komedi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, 22 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

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Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu: Çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? - 2

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu: Çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? - 3

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. 

Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu: Çift Kişilik Oda ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? - 4

Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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