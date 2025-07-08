Çift Kişilik Oda final tarihi belli oldu: Çift Kişilik Oda ne zaman final yapıyor?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reyting sıralamasında gün birincisi olsa da "Çift Kişilik Oda" her yeni bölüm yayınında zarar ettiği için ekranlara veda edecek.