Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama?
Çift Kişilik Oda dizisinin tanıtımları yayımlandı. Perşembe günleri yayımlanacak olan romantik komedi türündeki dizinin ilk bölümünde karakterler ve oyunculara ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama?
Çift Kişilik Oda dizi oyuncuları ve konusu 1. bölüm öncesi gündem oldu. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda, gerçek bir hayat hikayesi değil. Yapımın, Güney Kore yapımı "King the Land" dizisinin uyarlaması olduğu biliniyor.