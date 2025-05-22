Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama?

Çift Kişilik Oda dizisinin tanıtımları yayımlandı. Perşembe günleri yayımlanacak olan romantik komedi türündeki dizinin ilk bölümünde karakterler ve oyunculara ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama?

Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama? - 1

Çift Kişilik Oda dizi oyuncuları ve konusu 1. bölüm öncesi gündem oldu. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda, gerçek bir hayat hikayesi değil. Yapımın, Güney Kore yapımı "King the Land" dizisinin uyarlaması olduğu biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama? - 2

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama? - 3

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU

“Çift Kişilik Oda”da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır.

Çift Kişilik Oda oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama? - 4

Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER