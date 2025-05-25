Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek?
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisindeki son gelişmeler ardından "Civan" karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Hayati tehlikesi olan bir hastalıkla mücadele eden Civdan yayınlanan son bölümünde intihara kalkışmıştı. Peki, Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek?
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi ayrlık iddialarıyla gündemde. Birsen Altuntaş'ın haberina göre, "Civan” rolüne hayat veren dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz önümüzdeki bölümde veda edecek.