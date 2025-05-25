Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek?

CİVAN KARAKTERİ HAKKINDA

Küçükken çöplüğe terk edilen Civan’a orada Güzide annesi sahip çıkar ve onu Neco’dan korur. Nur’un kendisini evlat edinmesiyle çöplükten zenginlerin dünyasına geçiş yapan Civan, geçmiş ve yeni kimliği arasında sıkışıp kalır.