Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisindeki son gelişmeler ardından "Civan" karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Hayati tehlikesi olan bir hastalıkla mücadele eden Civdan yayınlanan son bölümünde intihara kalkışmıştı. Peki, Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek?

Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek? - 1

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi ayrlık iddialarıyla gündemde. Birsen Altuntaş'ın haberina göre, "Civan” rolüne hayat veren dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz önümüzdeki bölümde veda edecek.

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Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek? - 2

Alperen Duymaz'ın önümüzdeki bölümde veda edeceği Leyla dizisindeki ayrılıkların devam edeceği ve Cemre Baysel (Leyla), Gonca Vuslateri (Nur) ve Yiğit Kirazcı’nın (Mali) projeye devam edeceği öğrenildi.

Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek? - 3

SELÇUK YÖNTEM KADRODA 

Ay Yapım imzalı dizisinin final kararı şimdilik askıya alınmış ve diziye değerli aktör Selçuk Yöntem katılmıştı. Yöntem’in "Leyla" dizisine “Vedat Köroğlu” rolüyle ve ailesiyle beraber katılacağı öğrenildi.

Civan öldü mü? Alperen Duymaz Leyla dizisine veda mı edecek? - 4

CİVAN KARAKTERİ HAKKINDA

Küçükken çöplüğe terk edilen Civan’a orada Güzide annesi sahip çıkar ve onu Neco’dan korur. Nur’un kendisini evlat edinmesiyle çöplükten zenginlerin dünyasına geçiş yapan Civan, geçmiş ve yeni kimliği arasında sıkışıp kalır.

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