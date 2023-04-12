Çöp Adam bu akşam yok mu, yeni bölüm (17.bölüm) ne zaman? Star Tv yayın akışı

Son olarak 5 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşan Çöp Adam dizisi ekran macerasına kısa bir süre ara verdi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştıığı Çöp Adam bu hafta yayınlanmayacak.
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD maçı nedeniyle Çöp Adam 17. bölümü bu akşam (12 Nisan) ekranlarda olmayacak. Fragmanı günler öncesinden paylaşılan Çöp Adam'ın 17. bölümü 19 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak.
Çöp Adam" dizisinin tanıtımına; Tamer'in Berrin ve Serkan'ın iletişimini kıskanması, Peri'nin Tamer'in peşinden gidip olay çıkarması dikkat çekti.
Peri’nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman’ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent’e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim’in Ahu’yu Cenk’in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.
Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko’nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri’nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel’e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.
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