Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede?

Çarşamba akşamları yayınlanan Çöp Adam dizisi gerek konusu ve kadrosu gerekse çekim yerleriyle de dikaktleri üzerine çekti. Dizinin ilk bölümünde, bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı aldı ve hikaye bu yalının alınmasıyla başladı. Peki, Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede?

Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede? - 1

30 Kasım'da ekranlara "merhaba" diyen Çöp Adam'ın çekildiği mekanlar izleyiciler için merak konusu oluyor.

Türk psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Çöp Adam, İstanbul'da Beyoğlu ve Beykoz bölgelerinde çekiliyor.

Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede? - 2

Dizide yer alan yalı ise İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor. Deniz manzaralı yalı, heykel detaylarıyla da dikkat çekiyor. 

Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede? - 3

ÇÖP ADAM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.


Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede? - 4

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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