Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede?

30 Kasım'da ekranlara "merhaba" diyen Çöp Adam'ın çekildiği mekanlar izleyiciler için merak konusu oluyor.



Türk psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Çöp Adam, İstanbul'da Beyoğlu ve Beykoz bölgelerinde çekiliyor.