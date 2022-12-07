Çöp Adam dizisinin çekildiği yalı nerede?

30 Kasım'da ekranlara "merhaba" diyen Çöp Adam'ın çekildiği mekanlar izleyiciler için merak konusu oluyor.
Türk psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Çöp Adam, İstanbul'da Beyoğlu ve Beykoz bölgelerinde çekiliyor.
Dizide yer alan yalı ise İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor. Deniz manzaralı yalı, heykel detaylarıyla da dikkat çekiyor.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak yer alıyor.