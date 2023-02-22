Çöp Adam yeni bölüm bu akşam var mı, 11. bölüm ne zaman?

Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu ve Sedef Avcı'nın başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümlerine de ara verildi.