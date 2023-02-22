Çöp Adam yeni bölüm bu akşam var mı, 11. bölüm ne zaman?

Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu ve Sedef Avcı'nın başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümlerine de ara verildi.
En son 1 Ocak'ta izleyicilerle buluşan Çöp Adam dizisi 2 haftadır yayınlanmıyordu. Çöp Adam dizisinin 11. bölüm tarihi netleşti. Gerek oyuncu kadrosu gerekse senaryosuyla adından söz ettiren dizi, 22 Şubat Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.
Berrin’in tuzağına düşen Peri, Tamer’in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin’i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.
Dilber’in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur. Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.
Berrin’in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri’nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.
Peri’nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer’i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.