Çöp Adam yeni bölümde Berrin ile Peri yüzleşiyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle 8 Mart akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın13. bölümünün konusu şöyle:
Psikiyatristle görüşmesi sırasında yüzleştikleriyle alt üst olan Tamer, hayatıyla ilgili zor bir tercih yapar. Peri ise Dilber’in ziyareti sonrası istediği kanıtı elde etmenin sevincini yaşar ancak işler beklediği gibi gitmez.
Tamer’in söyledikleriyle yıkılan Peri, iyice dibe sürüklenir. Berrin, kocasını yeniden kazanmanın mutluluğu içindedir aynı zamanda Peri’yle yaşadığı yüzleşme, vicdanını rahatsız eder.
Ahu, Cenk’le gizli gizli buluşmaya başlar. Herkesten sakladığı bu buluşmalardan birine beklenmedik biri tanık olur.
Meryem, Dilber ve Yavuz’un yakınlığından şüphelenir. Meryem’in içini kemiren kuşku ve kıskançlık, Yavuz’la ipleri koparma noktasına getirir.
Peri’nin hayatlarından çıkması, yalıdaki herkesi rahatlatmıştır. Tam her şey rayına oturdu derken yaşanan bir gelişme, yalıyı temelinden sarsacaktır.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Çöp Adam her çarşamba Star’da ekrana geliyor.