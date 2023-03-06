Çöp Adam yeni bölümde Berrin ile Peri yüzleşiyor

ÇÖP ADAM'IN YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın13. bölümünün konusu şöyle:

Psikiyatristle görüşmesi sırasında yüzleştikleriyle alt üst olan Tamer, hayatıyla ilgili zor bir tercih yapar. Peri ise Dilber’in ziyareti sonrası istediği kanıtı elde etmenin sevincini yaşar ancak işler beklediği gibi gitmez.